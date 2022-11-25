【交通規劃】三鐵三路下月起作公眾諮詢　未有提供項目時間表及造價

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施政報告倡建運輸基建「3鐵3道」，運輸及物流局今日（25日）向立法會提交文件，交代《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果，當中交代更多「3鐵3道」細節，並公布於今年12月2日至2023年3月31日期間進行公眾諮詢。

「3鐵3道」包括：

北都公路 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量。

沙田繞道 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，完善南北運輸網絡並紓緩吐露港公路的壓力。

將軍澳─油塘隧道 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍 澳第137區的未來發展，加強對外連接。

港深西部鐵路 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，有力促進香港與大灣區的融合發展、互聯互通。

中鐵線 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍 塘，紓緩屯馬線的載運壓力，為市民往返新界與市區提供多一個出行選擇。

將軍澳線南延線 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該新發展區的交通配套，滿足市民的出行需要。

政府就公眾諮詢部份提出7項重點，包括

對「3鐵3道」走線有甚麼意見？你認為項目的走線應如何優化以帶動香港發展、加強連繫和為香港帶來長遠經濟效益？

對部分項目主要提供分流作用有什麼看法？

應如何改善3條策略鐵路的車站位置及數量，以平衡鐵路網絡的覆蓋及該路線的吸引力？

該如何改善研究提出的3條主要幹道的出入口及交匯處的位置及數量？

對項目的規模及推展時間表有甚麼意見？

對本研究提出的項目有何關注？

鐵路項目，尤其是主要作為替代路線的項目，有可能在營運期不能自負盈虧，對項目的融資方法有什麼意見？

運輸及物流局指，收集議員和市民意見後，希望於2023年第四季構建香港未來的主要運輸基建發展藍圖，當中會包括較確切的走線、初步推展時間表等資料，並適時推展相關的運輸基建項目。

公眾人士可透過專題網站取得有關諮詢的資訊，並給予意見。（專題網站12月2日起啟用）

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記者：陳梓蔚