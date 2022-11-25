【ViuTV 2023節目發布會】Edan為阿正搵男友　黃正宜睇中MIRROR成員Jeremy

▲ （左起）徐浩昌、魏浚笙、劉沛蘅、呂爵安、黃正宜。

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，《膠戰》系列呂爵安（Edan）、魏浚笙、徐浩昌、黃正宜及劉沛蘅（Hillary）出席活動，不過「6膠」成員岑珈其今天沒有現身。

他們齊接受訪問，阿正透露稱《膠戰3》現時只拍了少量內容，被問會否衝出香港拍攝，眾人笑指今天未有現身岑珈其的檔期是最難配合。阿正又稱自己已練習浸溫泉，Jeffrey指男女共浴就不可以，阿正說：「我唔駛同你浸，我睇都可以」，不過後來又縮沙指自己有底線。

▲ （左起）徐浩昌、劉沛蘅、呂爵安、黃正宜、魏浚笙。（陳慧安 攝）

對於如加入Hillary的男友洪卓立上節目，阿正表示歡迎稱「6膠」本來都是一個大家庭，再加上洪卓立就會更加開心。

Edan更為阿正招男友：「佢準備踏入30歲，好想有男朋友，所以大家如果對阿正有興趣，又或者自問自己係一個好男人，就歡迎大家dm plastic_family6的IG，會逐個逐個回覆」。Edan又指阿正很高要求，不過阿正又笑稱自己看中李駿傑（Jeremy），在場的Jeremy馬上向阿正送上心心動作，場面搞笑。

最新影片推介：