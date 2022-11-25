【拼命三郎】譚耀文喜與Locker細貓合作　拍攝最後一天台前幕後依依不捨

▲ 譚耀文與林家熙（左）在《拼命三郎》合作。

由陳大利編劇及執導、譚耀文、林家熙 (Locker)、應智越 (細貓)、鄭浩南及姚樂怡等主演的港產電影《拼命三郎》，早前正式煞科。

《拼命三郎》是陳大利繼《黃金花》後第二套自編自導的電影作品，而早前在《拼命三郎》的社交媒體專頁上，登有一張照片是大利和譚哥的合照，導演寫了一句「他是我心中的第三個阿郎」。

▲ （左起）林家熙、陳大利、譚耀文。

渴望與譚耀文合作

大利解釋道，找譚哥做「阿郎」的念頭早幾年前已有：「找譚耀文演三郎緣自2017年，一次我們在片場閒聊的緣份，適逢我正在構想父子的故事，便決定以他為中心寫個劇本。但最主要是我認為譚耀文好戲而不落俗套，我認為他的演藝事業不止於此，應該要真真正正地擔正男主角。」

對此，譚哥很感恩導演和監製對自己的信任：「多謝監製黃子桓和導演陳大利今次俾呢個機會我嘗試演繹父子題材同埋三郎呢個角色。加上寫實風格是導演的強項，所以我同個劇本一樣都打磨咗好幾年，期望影片上映時會有好成績。」

Locker勤力踏實

今次除有譚哥等一班實力演員外，更有兩位新生代演員參演，包括林家熙 (Locker) 及應智越 (細貓)，Locker在戲中更與譚哥做父子角色。

對於跟譚哥這前輩第一次合作，Locker坦言非常舒服，因譚哥在拍攝前已約他吃飯讓大家互相了解，又會互傳信息及分享喜歡的電影，因此到拍攝時已熟絡很多，笑言甚至不用開口也能理解對方了：「拍攝時我覺得已經跟譚哥有種父子默契 – 很多時已覺得不需每事說出口，有種『心照啦』的感覺，他真的像是我一個非常friendly、像是朋友的『老豆』。」

對自己個「仔」Locker，譚哥讚他是「好踏實，夠晒勤力！」譚哥說看得出Locker很珍惜演出機會：「即使今次佢身心負擔好重，休息時佢都成日係旁邊感受現場種種！証明佢好珍惜今次嘅機會。」

Locker也表示每一場戲譚哥也會先和他及導演對一次，慢慢拍攝下來每場戲每句對白也會研究對一次，所以能一起演得非常舒服。

▲ 《拼命三郎》團隊。

細貓不斷進步

另一位新生代演員細貓從造星出身，由歌手出道，第一次參與拍攝電影，自言非常緊張也很榮幸可以跟譚哥合作演出《拼命三郎》：「開始時見譚哥有點緊張，但他就像是爸爸跟你分享他的經驗，他有一種非常親切、和藹的一個『爸爸』感覺。」

雖然戲中兩者不是父子而是演出對立角色，但細貓表示譚哥也從旁幫助了很多:「我人生經歷未必足夠，拍攝經驗也不多，譚哥會提出不同生活上的例子讓我去理解及代入，有時也會給我一些建議用其他方式去演，是一個不會給予我壓力、很親切的老師。」

譚哥也在拍攝過程中見到細貓進步不少：「細貓由開始驚青直至漸入佳景越嚟越有自信，我感覺好似真係陪住佢哋一齊成長多一次咁，所以我都young咗！」

因今次台前幕後拍至最後一刻大家都非常不捨，譚哥也覺得很難得：「今次台前幕後大家都係『拼命三郎』，所以煞科嗰一刻大家係唔捨得要接受呢個現實。」譚哥為紀念這一套如此齊心的作品，著大家穿上crew衫，一起拍最後一鏡齊心叫出《拼命三郎》，為煞科畫上完美句號。

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