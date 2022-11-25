【愉快學習】理大特別設計及訂製2,000套傢俱套裝　盼改善劏房學童學習環境

▲ 理大賽馬會為社會創新設計院為劏房家庭設計的傢俱套裝。（理大提供）

香港理工大學賽馬會社會創新設計院獲「置地公司家基金」捐助，推行「童學習‧置未來」計劃，為劏房家庭設計及訂製2,000套傢俱套裝，包括書桌、座椅及輔助工具，以改善其學習環境。首批共180套已於本月下旬在九龍城區派發，有184名學童受惠。

計劃由理大生物醫學工程學系、眼科視光學院及設計學院組成的跨學科研究團隊負責，團隊因應劏房環境空間狹少及光線不足，考慮到學童有機會因坐姿不佳而造成的脊柱側彎和近視的潛在風險，故設計出一套適合4至16歲學童學習需要、符合人體工學的特製傢俱。整套傢俱由5個部分組成：

可折疊、調校高度及傾斜度的多功能書桌：可拉近學童與書桌的距離，方便學童坐在睡床上書寫及閱讀

可拆卸式人體工學座椅：可拆卸上半部分放在睡床上使用，其中靠背及坐墊組合能夠承托腰椎壓力，讓學童保持良好坐姿

三種不同高度的腳踏：讓不同身高的學童均可維持正確坐姿

閱讀擋板：隔開複雜的視覺背景，減低對學童視力發展的不良影響，增加專注力

可調節光度及燈光顏色的充電式閱讀燈：讓學童能在合適的燈光照明下閱讀，保護視力

▲ 特製傢俱包括書桌、座椅及相關輔助工具等，希望能改善居住於劏房的學童的學習環境。（理大提供）

首批已於九龍城進行首輪派發，其餘將透過社區協作，於明年上半年陸續於油尖旺、深水埗、小西灣及葵青區派發。研究團隊認為傢俱能改善學童的學習環境及身心健康，理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤說，這套套裝可以即時為相關學童，於狹窄和雜亂的居住環境中營造一個較合適學習的「微環境」，相信這對於學童成長有相當重要的影響。

救世軍青年、家庭及社區服務高級主任何仲豪認為，書桌和座椅套裝的設計，照顧到劏房家庭的實際需要，在受限制的空間內為學童營造一個健康的學習環境，讓他們擁有專屬的學習空間。置地公司行政總裁黃友忠就指，很高興能與理大賽馬會社會創新設計院合作，讓居住於劏房的學童學習環境得以改善，希望是次計劃能關注基層學童健康發展及需要，為社區帶來裨益。

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責任編輯：黃悅晴