立法會選委界補選默默進行　觀眾只有1,445人？

▲ 立法會補選下月18日投票，6名候選人中，只有4人能夠晉身議會，填補目前選委界的4席空缺。（經濟日報資料圖片）

港區人大代表「大換血」，近日成為本港政圈焦點，但同在下月舉行的另一場選舉——立法會選委界補選，6名候選人除了報名時公開露面，之後卻甚少出現在鎂光燈下，亦未見同台一較高下，與以往立法會選舉情況截然不同。

今次立法會補選「爭櫈仔」，有6人爭4席，但提名期結束接近兩星期，今場選戰卻不見「硝煙」，亦遠較以往選舉冷清，外界只能透過各人社交平台動態，方能掌握個人動態。

其中，有4人在Facebook上開設專頁，分別是中大工程學院副院長黃錦輝、民建聯陳永光、新民黨何敬康，以及全國港澳研究會理事黃梓謙。當中，黃錦輝和陳永光的專頁，分別在本月6日和9日才開設。

至於商湯科技香港公司總經理尚海龍，以及工聯會李廣宇，則只是在個人帳號分享資訊。其中，雖然在尚海龍的帳號上，關於選舉的帖文均為「地球post」（全部人可瀏覽），但該帳號只容許已成為朋友者追蹤。

除了可以知悉他們近日約見哪些選委拜票，透過各候選人的社交平台，還可以得知有哪些政界人士願意為其「站台」，透過帖文、相片或影片「加持」。

例如，黃錦輝今日就找來多年老友，浸會大學校長高級顧問、前創新及科技局局長薛永恒，拍片以示支持；何敬康近日分別上載與前「一哥」鄧竟成、前行政會議召集人陳智思等人的合照；黃梓謙則找來中華廠商聯合會前會長、港區全國人大代表黄友嘉撑場。

至於其餘3名候選人，陳永光日前就上載與民建聯元老、全國人大常委譚耀宗的合照，並在帖文引述對方支持；尚海龍則找了10多名選委「打卡」，又與全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文拍片；而李廣宇則找工聯會會長吳秋北拍片拉票。

有政界中人坦言，今次選舉只有1,445名選委有票，候選人着力爭取他們支持，亦無可厚非，但站在市民角度，今次選舉卻是「零資訊」，難以得悉未來代議士的表現。

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