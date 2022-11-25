【新冠疫苗】首批77萬劑二價疫苗抵港　12月初開始接種

▲ 政府計劃12月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。

復星醫藥於今日（25日）將首批約77萬劑復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗運送抵港，餘下的劑量預計將於2022年年底前運送抵港。政府會密切留意二價疫苗的需求，並在有需要時增購。政府計劃12月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。

政府指，該批復必泰二價疫苗今日抵港後，政府人員隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。



政府指，按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗，或康復人士接種第三劑疫苗的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。政府已向藥廠採購共190萬劑復必泰二價疫苗，會密切留意二價疫苗的需求，並在有需要時增購。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴