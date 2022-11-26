【星晨旅遊重開】資深旅遊界人士投得商標　首團李純恩帶隊豪遊九州賞楓

▲ 星晨旅遊由資深旅遊界人士投得商標，現已重開，但暫不設實體店。（資料圖片）

有50年歷史的老牌旅行社「星晨旅遊」，今年初自動清盤，原來近日已「復活」。TOPick獲悉，星晨旅遊（Morning Star）的商標已易手，由前新華旅遊總經理蘇子楊投得，並用作其自設旅行社的營業名稱，頭炮是明天出發，由美食家李純恩帶隊到日本九州賞紅葉，5天全包價每人3萬元有找，由於機位難求，豪華團都要坐廉航，但仍被熟客報名訂滿。負責人指，初期主力做包團、遊學及會議團，暫無意開實體店。

前新華旅遊總經理 投得商標



疫情3年衝擊旅遊業，星晨旅遊及康泰旅行社今年先後清盤結業。 TOPick獲悉，星晨旅遊近日已經「翻生」，由蘇子楊營運。TOPick向蘇求證，他確認早前已購入星晨旅遊在香港所有商標。他透露2年前新華旅遊有人事變動，2020年8月離開任職20年的新華旅遊，及後加入另一間主要做票務及早年接待日本入境團的旅行社，早前更正式收購該旅行社，並在今年初向星晨旅遊的債權人提出收購星晨旅遊商標，經多個月投標，9月成功投得，並用作其旅行社的營業名稱，現為星晨旅遊董事總經理。



蘇子楊指中港未通關及國際航班回復慢，短期不打算設門市，暫只做舊客及朋友介紹的包團及學校交流團。他說，星晨旅遊重新出發，首團率先以日本九州豪華團打頭陣，由老友李純恩帶隊，明天周日出發，5天4晚行程包括別府泡溫泉、遊覽由布院、金麟湖賞紅葉，再回福岡購物，入住2間溫泉旅館，連稅、保險、小費等團費29,888元。蘇指行程一推出，即被李純恩的好友爭相報名，24個名額火速爆滿，團友不乏上市公司主席，「團友都喺志在同佢一齊玩吓、食吓嘢」。

周日出發 3萬元5天團額滿

雖為豪華團，但此團來回乘搭廉航香港快運直航福岡，他解釋，籌備期間可供選擇的航班有限，機位難求，直言疫後經營旅行社仍然困難。星晨12月初將有一個近百人去台灣的宗教交流團，明年春節後再有其他團出發。

旅議會總幹事楊淑芬稱，旅遊業仍未完全復甦，旅行社不開設實體店「保留實力」無可厚非，且市民已習慣網上訂機票、酒店，衍生很多微型旅行社；截至今年11月初，本港有1,670間持牌旅行社，當中有1,200多間只有5名職員，佔整體近76%。她預計本港未與內地全面通關，中小型旅行社會維持規模。

黃進達：康泰商標 暫無計劃回購

康泰旅行社早前亦因資不抵債啟動自動清盤程序。TOPick昨再向前康泰旅行社董事總經理黃進達查詢，他表示現時仍然無計劃購回康泰旅行社的商標。

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記者：吳雋妍、陳麗娜