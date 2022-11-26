【天氣預報】今明兩日有一兩陣雨　星期三氣溫顯著下降至16度【附9天天氣預報】

▲ 今明兩日有一兩陣雨，星期三氣溫顯著下降至16度（曾耀輝攝）

天文台表示，今日（26日）大致多雲，有一兩陣雨，最高氣溫約25度。吹和緩東北風，展望明日有幾陣雨，隨後一兩日日間相當溫暖，星期三氣溫顯著下降，下週後期早上相當清涼。

天文台指，一道廣闊雲帶會在今明兩日覆蓋廣東，下週初廣東沿岸風勢微弱，日間相當溫暖；預料一道冷鋒會在星期二稍後至星期三早上橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下週中期華南沿岸天氣顯著轉涼，風勢頗大。

根據9天天氣預報，本港下周三（11月30）受強烈東北季候風影響將會轉涼，最低氣溫下降至16度。下周四（12月1日）本港上午7時大部地區都不足15度，其中打鼓嶺區更只有12度。下周五（12月2日）氣溫將進一步下降，大致多雲，有一兩陣雨，早上相當清涼，屆時市區只有14度至18度。下周六（12月3日）短暫時間有陽光，早上清涼，氣溫16至20度。

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記者：鄧凱文