【MIRROR演唱會】24位舞蹈員發公開信　綵排時間嚴重不足： 舞台危機四伏

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，令兩位舞蹈員受傷，事故至今將4個月，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。政府亦在早前交代調查報告，指出製作公司涉虛報裝置重量。

自稱參與MIRROR演唱會參與演出的24名舞蹈員，在昨晚（11月25日）於IG首發公開信開腔回應政府調查報告，同時揭在意外事故前，演唱會由綵排到演出已存在種種問題。

舞蹈員公開信先表示對政府調查報告結果，感到「極度震驚及失望」，形容「原來舞台早已危機四伏，而我們卻懵然不知。」

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▲ （經濟日報圖片）

綵排時間不足

此事件後，當中不少舞蹈員至今仍未能走出陰影，包括有人要持續尋求心理輔導、情緒治療，表示：「我們都沒有選擇地要活在這陰霾之中，沒法真正地從心底開心起來」，甚至更有人決定暫別舞台，信指：「這場災難可以發生在我們當中的任何一個人身上；或許不期而然地留意上空的這個自然反應會從此烙印在我們往後的餘生裡」。

同時舞蹈員在公開信稱，事故後續處理要持續進行，比如很多安全議題仍有待商榷，以為日後表演者能在更安全環境下演出。

他們指出「有責任向公眾披露我們前期所遇到的困難及安全隱憂」，因此公開信提到MIRROR演唱會綵排時間嚴重不足，揭藝人與舞蹈員只有兩日時間「入台」綵排，而每首曲目只15分鐘「踩台」，而且大多曲目連基本順序踩位都不夠時間練。

▲ MIRROR演唱會舞蹈員在9月與阿Mo的家人及女友蘇芷晴見面。

沒有清晰指引

由於僅兩日綵排，所以期間沒完整進行一次連同燈光、舞台機關及特效的Full Dress Rehearsal，所以表演者不能確定表演時舞台的實際情況，大部分機關、燈光及煙花效果，也是在演唱會首場演出時才第一次看見。

信中舉例《Ignited》項目中於全體舞蹈員頭頂上空運作的升橋機關，舞台表演當刻舞蹈員才與觀眾一樣，首次看到其實際運作，形容「說7月25號公演當天才是真正的Full Dress Rehearsal也毫不為過。」

同時指首場演出才首次親身體驗絕大部分煙火效果，但有關噴發規模、時間、位置等安全資訊，表演前沒無清晰指示，在7月28日即事發當晚，舞蹈員在台底準備出場演出《King Kong》前，才被告知原定噴火效果轉為噴發煙花，但沒相關煙花類型、噴發時機、噴發位置等安全指引。

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