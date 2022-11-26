【細菌溫床】研究揭1個月不換床單滿布細菌　專家：可致皮膚潰瘍淋病肺炎

▲ 研究揭1個月不換床單滿布細菌，可致皮膚潰瘍、淋病及肺炎。

人的一生中有三分一時間都在睡眠，每晚都躺在床上睡覺，其實床單同樣暗藏細菌。有外國研究發現，原來1個月不更換床單，床單會滿布細菌，可引致皮膚潰瘍、肺炎等疾病。

綜合外國傳媒報道，英國床褥商Time4Sleep曾委託西班牙塞維亞大學（University of Seville）進行一項臨床實驗，研究床單上累積的細菌量。研究邀請志願者在同一張床上連續睡28個晚上，期間床單、枕頭套、被套未經清洗或換掉，研究人員每星期都會檢測一次細菌量。

結果顯示，志願者連續7天不換床單，床單已開始滋生細菌；直至第28日也不換床單，床單上就會出現不同細菌，最常見的是放線菌門菌，其他如淋球菌、擬桿菌屬，這些細菌都是來自皮膚、口腔及糞便。

研究發現，在床單上發現的細菌與各種疾病相關，例如梭桿菌門可引致皮膚潰瘍，其他細菌則可引致淋病、闌尾炎、肺炎、蜂窩組織炎、牙周病等疾病。

研究團隊亦進行調查，發現只有近4分1的受訪者3至4個禮拜才更換一次床單。

睡眠專家建議，至少2個禮拜更換1次床單，因為一個人的皮膚每晚都會長時期跟床單進行直接接觸，若不更換床單，將自己身體與舊皮膚、汗水、頭髮等物質接觸，可為表皮健康帶來負面影響。

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責任編輯：羅嘉欣