  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 11:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細菌溫床】研究揭1個月不換床單滿布細菌　專家：可致皮膚潰瘍淋病肺炎

食用安全 10:42 2022/11/26

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

研究揭1個月不換床單滿布細菌，可致皮膚潰瘍、淋病及肺炎。

人的一生中有三分一時間都在睡眠，每晚都躺在床上睡覺，其實床單同樣暗藏細菌。有外國研究發現，原來1個月不更換床單，床單會滿布細菌，可引致皮膚潰瘍、肺炎等疾病。

綜合外國傳媒報道，英國床褥商Time4Sleep曾委託西班牙塞維亞大學（University of Seville）進行一項臨床實驗，研究床單上累積的細菌量。研究邀請志願者在同一張床上連續睡28個晚上，期間床單、枕頭套、被套未經清洗或換掉，研究人員每星期都會檢測一次細菌量。

結果顯示，志願者連續7天不換床單，床單已開始滋生細菌；直至第28日也不換床單，床單上就會出現不同細菌，最常見的是放線菌門菌，其他如淋球菌、擬桿菌屬，這些細菌都是來自皮膚、口腔及糞便。

研究發現，在床單上發現的細菌與各種疾病相關，例如梭桿菌門可引致皮膚潰瘍，其他細菌則可引致淋病、闌尾炎、肺炎、蜂窩組織炎、牙周病等疾病。

研究團隊亦進行調查，發現只有近4分1的受訪者3至4個禮拜才更換一次床單。

睡眠專家建議，至少2個禮拜更換1次床單，因為一個人的皮膚每晚都會長時期跟床單進行直接接觸，若不更換床單，將自己身體與舊皮膚、汗水、頭髮等物質接觸，可為表皮健康帶來負面影響。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌
12:31 2021/08/19
【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌
【洗邋遢】耳機用1小時細菌激增700倍　藏皮屑污垢要定期洗邋遢【附AirPods清潔貼士】
13:48 2022/01/24
【洗邋遢】耳機用1小時細菌激增700倍　藏皮屑污垢要定期洗邋遢【附AirPods清潔貼士】
【細菌溫床】港女淘寶洗面巾代替毛巾　毛巾兩星期不換污糟過馬桶12倍
17:21 2022/10/27
【細菌溫床】港女淘寶洗面巾代替毛巾　毛巾兩星期不換污糟過馬桶12倍

你可能感興趣

【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌
12:31 2021/08/19
【細菌溫床】老公珍藏5年枕頭一洗驚現泥黃水　英國研究：一個枕頭暗藏16種真菌
【洗邋遢】耳機用1小時細菌激增700倍　藏皮屑污垢要定期洗邋遢【附AirPods清潔貼士】
13:48 2022/01/24
【洗邋遢】耳機用1小時細菌激增700倍　藏皮屑污垢要定期洗邋遢【附AirPods清潔貼士】
【細菌溫床】港女淘寶洗面巾代替毛巾　毛巾兩星期不換污糟過馬桶12倍
17:21 2022/10/27
【細菌溫床】港女淘寶洗面巾代替毛巾　毛巾兩星期不換污糟過馬桶12倍
健康問題 食用安全 環境衞生 傳染病 肺炎 牙周病

最高瀏覽

【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
10:05 2022/11/25
【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
12:18 2022/11/25
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養
12:40 2022/11/25
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養