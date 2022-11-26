【MIRROR演唱會意外】涉事舞蹈員發信提兩大問題　促調查綵排等前期狀況

▲ 涉事舞蹈員發信提演唱會兩大問題 促調查綵排等前期狀況

MIRROR演唱會事故發生至今將近4個月，港府於本月11日公布調查結果，涉事舞蹈員昨（25日）發表公開信，披露表演者在是次演唱會中遇到的困難、是次演出2個問題及交代近況，形容一眾舞者「仍在這災難性的漩渦裏打轉」，對事故出現「感到極度震驚及失望」，又透露已就一些事故後的生活補助與主辦方MakerVille和大國文化達成協議。

涉事舞蹈員發出4封公開信，表示部分舞者需要持續尋求心理輔導及接受情緒治療、有部分舞者嘗試克服陰影重拾工作、有部分舞者決定暫別舞台，「沒法真正地從心底開心起來」，對港府得出的調查結果「感到極度震驚及失望」：

為何他人怠忽職守所種下的惡因，卻要賣力演出的我們代其承擔惡果？到底是從哪裡開始出現問題，導致事態發展至如斯田地？

表演者、舞台機關及特效綵排時間不足

公開信指出是次演出2個問題，包括表演者、舞台機關及特效綵排時間不足，藝人與舞蹈員只有2天時間進入紅館綵排，而每一首表演曲目僅有15分鐘時間讓表演者踏上台板進行排練，大部分表演曲目連基本順序踩位都不夠時間完成，更沒有完整進行一次連同燈光、舞台機關（舞台升降、升橋等）及特效（噴火效果、煙花及七彩紙碎等）的Full Dress Rehearsal，因此表演者不能確定表演時舞台的實際情況、不清楚機關特效實際出現的時間和位置，部分煙火特效更從未於綵排期間給舞蹈員實際展示

例如《Ignited》項目中於全體舞蹈員頭頂上空運作的升橋機關，我們在舞台表演當刻才與觀眾一樣，首次看到其實際運作。

其次為舞台機關於綵排及演出期間屢次出現機械故障、損害及延誤，直接危害演出人員人身安全，公開信指，延遲至7月25日凌晨1時半才開始Full Dress Rehearsal時，原定台中降走藝人的升降台於下降後沒有依時上升，直接導致舞蹈員Zisac跌落升降台台底受傷，需要由救護車送院，及後製作團隊並沒有即時暫停所有綵排，在其後的正式表演場次中，舞蹈員Zisac亦因傷未能上台演出。

這個意外除了對我們造成實質身體傷害外，更為我們的士氣帶來沉重打擊。

其他問題包括有舞蹈員演出期間看到並非原定舞台效果的火舌，未見火勢熄滅時舞蹈員已經被升降台升上台面；另原本該降平的升降台出現故障，舞蹈員需要從約兩米的高處跳下升台以走到下個位置繼續演出。

涉事舞蹈員提出5大訴求，包括主辦方對外披露其獨立調查報告，增加事故透明度；調查小組同時調查綵排入台等前期狀況，真正了解災難發生的前因後果；藝人管理公司就事故出面回應，承擔媒體位置，不要再讓同為受害者的Mirror成員承受輿論壓力；業界未來為舞台安全議題作出根本性改變；邀請表演行業相關人士聯絡他們，共同思考他們在自己的位置上可以有甚麼實質行動帶來改變。

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記者：鄧凱文