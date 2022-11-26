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【七欖播錯國歌風波】楊潤雄：暫未看到涉及政治　運動員有責保護香港尊嚴

社會 11:20 2022/11/26

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楊潤雄指七欖播錯國歌風波暫未看到涉及政治，運動員有責保護香港尊嚴（資料圖片）

早前國際欖球賽事出現播錯國歌，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早在一個電台節目表示，事件涉及國家和香港尊嚴，是不能接受。他指事件有待警方調查，暫未看到有關情況涉及政治原因；不過他指亞洲橄欖球總會並非首次舉辦大型賽事，今次出錯屬低級錯誤，顯示制度有問題。

楊潤雄指，亞洲欖總主席日前專程來港向特區政府解釋和道歉時，政務司長陳國基已表達不滿和憤怒，對方亦承諾採取更嚴密措施，避免事件再次發生。

港協暨奧委會就香港運動員參與國際體育賽事期間處理播放國歌及升掛區旗公布指引，他說，並非想懲處運動員，但認為運動員有責任保護香港尊嚴，出現問題時應提出抗議，若有運動員未能符合指引，會先了解情況和聽取解釋，再決定如何處理。 

另外，楊潤雄表示，實施「團進團出」安排至今，有20間旅行社和8個入境團登記，料聖誕假期會再增加，希望在風險可控下，研究更多有利業界的措施。他又指，當局與郵輪公司商討，讓郵輪明年回港停泊或推廣停靠香港的行程，正面反應。

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記者：吳雋妍 

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