【趙斗淳事件】性侵犯趙斗淳月底搬家 居民不安：新居距小學僅300米

南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，早前結束12年刑期出獄，其出獄後動向備受南韓民眾高度關注，當地媒體報道，趙斗淳因受民眾強烈抵制，於月底搬屋，但新租的房子距小學僅300米，引起當地居民人心惶惶。

影片推介：

綜合韓媒報道，趙斗淳出獄後，租住在安山市，當地政府表示，趙目前租住的房屋，將於本月28日合同到期，之後將搬到3公里外的另一個社區居住。

報道指，趙斗淳現住所的房東拒絕續租，趙斗淳妻子便假稱丈夫是公司職員，租下一處住所，但對方獲悉租客是趙斗淳夫婦便立即毀約。

本月17日，趙斗淳最終打聽到另一所距原住所約3公里房，並再次以妻子名義簽下租合約。報道稱，趙斗淳新租的房子，距小學僅300米。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

消息曝光後引起當地民眾不安，要求趙搬走，安山市決定在其新家周圍增設100多盞路燈，，且設下50個監控設備。

趙斗淳於2008年誘拐當年僅8歲的女孩娜英（化名），在學校附近的教會廁所內脫光其衣服想要強暴她，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，於是他把娜英的頭部猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有八成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。事件後來更改編成電影《素媛》。趙斗淳被判監12年。

責任編輯：王明芳