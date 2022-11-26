【吳亦凡入獄】判監13年再被追稅6.56億元　都美竹發長文：正義雖遲但到

現年32歲、前韓團EXO成員的加籍華人吳亦凡，在昨日（11月25日）經北京市朝陽區法院宣判強姦罪及聚眾淫亂罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。此外，吳亦凡被北京市稅務局揭發逃稅，被追繳稅款及罰款共達6億元人民幣（6.56億港元）。

這事當日因內地網紅都美竹在去年7月在網上發文，爆料指控吳亦凡誘姦多名女性，其中還有未成年的受害者，而且指他性侵時從來不用避孕套。吳亦凡媽媽吳秀芹控告都美竹敲詐勒索，才以致令事件成公訴案及引起警方調查。

【娛圈醜聞】吳亦凡強姦及聚眾淫亂罪判監13年 附加驅逐出境

▲ 吳亦凡曾為韓團EXO成員。

都美竹謙稱非女英雄

都美竹得知吳亦凡被判罪成後，即在微博留言：「終於等到了﹗」及後都美竹再在微博撰發長文稱：「正義雖遲但到。」她表示去年的網絡舉報後，配合公安機關做兩個月筆錄，由於案件保密性和隱私性，故此之後一直沒回應相關問題。

同時，都美竹謙稱自己不是網民所形容的女英雄，只是「勇敢了一些的普通人」：「當然，正因為我勇敢說出了事實，我成為了鯢姐姐們（吳亦凡粉絲）集體炮轟的對象。即使我在訴訟請求裏寫上了要求他公開道歉，很遺憾也沒能等到。

▲ 內地網紅都美竹。

飽受網絡欺凌

當憶述當日被網民的語言暴力指「不檢點」、「心機女」、「你就是個敲詐勒索的」等侮辱時，都美竹稱：「我始終想不明白，我被傷害了，合法維護自己的權利有錯嗎？難道他是明星有粉絲就可以肆無忌憚，就應該被原諒嗎？畢竟在他們眼裏，受害者必須完美。」

她續感謝中國法律制度指：「不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。」

此外，都美竹語重心長稱：「在此我也想提醒女孩子們，不要輕易相信任何人，哪怕是同性！遇到危險，想辦法報警，保留好證據，不要害怕威脅！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

反正天總會亮

另外，她為躲避吳亦凡瘋狂粉絲人身攻擊而結果退大學學位，無奈放棄學了10多年的藝術專業。

同時也因網絡欺凌，令她曾變得自卑及不敢社交：「之前的幾位『好』朋友，也因為被收買選擇跟我站在對立面，公開直播詆毀我侮辱我，說我不是受害人，為他開脫洗地，通過這次我才真正意識到，原來人性根本經不起考驗。」

故此都美竹感謝對她支持的人，形容稱：「因為淋過雨，所以也想為別人撐把傘，很感謝大家這兩年的支持以及對我心理上的幫助。」她更承諾：「girls help girls，未來我會利用我的影響力幫助更多需要幫助的人，也會努力為家鄉做些貢獻。」

都美竹最後感性地稱：「不好的回憶就讓它隨著時間慢慢消逝吧。我珍貴青春裏被偷走的這幾年也是時候說再見了。至於未來怎麼樣，我也說不好，希望這個社會能多一些包容性，也希望我還能有機會繼續追逐自己的夢想，路還很長，反正天總會亮！」

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R