【新冠疫苗】二價疫苗下周四開打　楊何蓓茵：暫無意將疫苗通要求升至4針　　

▲ 二價疫苗下周四開打，楊何蓓茵指暫無意將疫苗通要求升至4針（資料圖片）

首批復必泰二價疫苗昨（25日）到港，下周四（12月1日）正式開打，市民明起可以網上預約，或當日起到場以即日籌選擇接種二價疫苗作第四劑。公務員事務局局長楊何蓓茵今表示，港府共訂購190萬劑復必泰二價疫苗，衞生署會檢視首批抵港共77萬劑的消耗量，再與藥廠商討第二批疫苗來港時間。

楊何蓓茵表示，第1至第3針的復必泰會沿用原始病毒株疫苗，故不擔心造成浪費。對於本月30日起會實施第二階段「疫苗通行證」，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗、5至11歲小童須接種2劑才符合要求，她指暫無意將基本接種要求提升至打齊4針，會視乎疫情發展再決定，但提醒免疫力較弱、50歲或以上、高暴露風險包括院舍、醫療機構、港口工作人員和跨境司機等都應該打第4針。

港府於8月初起，降低疫苗接種年齡門檻至6個月大或以上嬰幼兒，楊何蓓茵形容嬰幼兒接種率仍不理想，重申至今沒有幼童因接種出現嚴重問題，反而幼童染疫後可出現併發腦炎或嘶哮症，即使康復後亦可能有嚴重後遺症，呼籲家長盡快為子女打針。

她又指院舍的整體接種情況不錯，逾9成院舍長者已接種最少2針，高於全港平均接種率，不過社區長者的接種意欲仍較低，只有約7成80歲以上長者打了第一針，強調當局會繼續推動未曾接種新冠疫苗的人士打針。

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記者：鄧凱文