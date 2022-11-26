【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝

▲ 兩度檢查疑患肺癌醫院無通知， 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝。

日本神奈川縣川崎市立井田醫院發生一宗醫療疏忽事件，一名70多歲的婦人曾兩度入院檢查，結果顯示疑似患肺癌，但院方由於溝通失當，未有及時通知患者，以致患者錯過黃金治療期，在確診後3個月病逝。

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據《朝日新聞》報道，該名婦人於2017年12月因腿部骨折前往涉事醫院求診，當時她接受了電腦斷層掃描檢查（CT），放射科醫生懷疑她可能患肺癌，並在檢查報告中註明相關疑慮，但主診骨科醫生未有再進一步確認，便讓患者出院。

時隔4年，婦人於2021年12月因腰部骨折入院，再次接受電腦斷層掃描，而負責檢查的放射科醫生與4年前的是同一人，檢查結果出爐後，放射科醫生再度懷疑婦人患肺癌，將情況記錄於報告中，但未有告知主診醫生，結果婦人又錯過治療時機。

直到今年5月，婦人疑因心臟衰竭被緊急送院，內科醫生從過往的報告發現婦人數度被懷疑患癌，因此安排進一步檢查，最終證實婦人確診肺癌。不過，雖然婦人立即接受藥物治療，但至8月不敵病魔逝世。

川崎市醫院局指出，該院醫生與各部門之間的訊息傳遞有疏忽，導致患者錯過4至6個月的黃金治療期，向患者及其家屬致上最深切的歉意。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

肺癌症狀

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

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責任編輯：羅嘉欣