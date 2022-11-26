  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝

健康 12:15 2022/11/26

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

兩度檢查疑患肺癌醫院無通知， 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝。

日本神奈川縣川崎市立井田醫院發生一宗醫療疏忽事件，一名70多歲的婦人曾兩度入院檢查，結果顯示疑似患肺癌，但院方由於溝通失當，未有及時通知患者，以致患者錯過黃金治療期，在確診後3個月病逝。

最新影片：

據《朝日新聞》報道，該名婦人於2017年12月因腿部骨折前往涉事醫院求診，當時她接受了電腦斷層掃描檢查（CT），放射科醫生懷疑她可能患肺癌，並在檢查報告中註明相關疑慮，但主診骨科醫生未有再進一步確認，便讓患者出院。

時隔4年，婦人於2021年12月因腰部骨折入院，再次接受電腦斷層掃描，而負責檢查的放射科醫生與4年前的是同一人，檢查結果出爐後，放射科醫生再度懷疑婦人患肺癌，將情況記錄於報告中，但未有告知主診醫生，結果婦人又錯過治療時機。

直到今年5月，婦人疑因心臟衰竭被緊急送院，內科醫生從過往的報告發現婦人數度被懷疑患癌，因此安排進一步檢查，最終證實婦人確診肺癌。不過，雖然婦人立即接受藥物治療，但至8月不敵病魔逝世。

川崎市醫院局指出，該院醫生與各部門之間的訊息傳遞有疏忽，導致患者錯過4至6個月的黃金治療期，向患者及其家屬致上最深切的歉意。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

  • 吸煙或長期吸入他人的二手煙
  • 因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。
  • 吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)
  • 吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

肺癌症狀

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

  • 持續性咳嗽
  • 痰中帶血
  • 胸肺反覆受到感染或經久難癒
  • 聲音嘶啞
  • 胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛
  • 食慾不振及體重下降
  • 容易疲倦

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇
18:13 2022/11/22
【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇
【醫療事故】77歲老婦腿骨折入院8天活活餓死　醫院事後咁解畫
12:12 2022/11/14
【醫療事故】77歲老婦腿骨折入院8天活活餓死　醫院事後咁解畫

你可能感興趣

【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇
18:13 2022/11/22
【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇
【醫療事故】77歲老婦腿骨折入院8天活活餓死　醫院事後咁解畫
12:12 2022/11/14
【醫療事故】77歲老婦腿骨折入院8天活活餓死　醫院事後咁解畫
健康問題 癌症 肺癌 骨折 醫生 治療

最高瀏覽

【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
10:05 2022/11/25
【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
12:18 2022/11/25
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養
12:40 2022/11/25
【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養