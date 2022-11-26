【吳亦凡入獄】吳亦凡判監13年附加驅逐出境 吳母一個錯誤決定令兒子罪行曝光

現年32歲、前韓團EXO成員的加籍華人吳亦凡，昨日（11月25日）經北京市朝陽區法院宣判強姦罪及聚眾淫亂罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。此外，吳亦凡被北京市稅務局揭發逃稅，被追繳稅款及罰款共達6億元人民幣（6.56億港元）。是次事件有人透露「警方介入的契機，是吳簽媽媽自己報警都美竹敲詐」。而吳亦凡被指是「裙腳仔」、「媽寶」等，從小到大都受到媽媽吳秀芹過分溺愛。

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吳亦凡一審判決結果出爐，昔日頂級偶像淪為階下囚，引發熱議，而「吳亦凡媽媽」也上了熱搜，吳亦凡的父母在他10歲那年離異，吳媽媽將他送到加拿大就學，母子相依為命。吳媽媽很關心吳亦凡的一切，不論是工作收入或其身邊的工作人員都必須經過她嚴格選定，除了開出天價接Job外，吳媽媽也為兒子拒絕過本土品牌的邀請，因而令吳亦凡有了「國際凡」的稱號。

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吳亦凡當初和都美竹發生關係後，女方最初未報警，且一度欲收下吳亦凡方付的封口費了事，但期間出現一名劉姓男子，聲稱自己是調解中間人，一人分飾三角，藉機向兩方詐取錢財，吳亦凡媽媽以為是都美竹騙錢，憤而報警。

但警方進一步調查發現，報警人收到的訊息都不是都美竹發出，才讓劉男的驚天騙局曝光，卻也把吳亦凡送進了監獄，網友紛紛笑稱，「吳亦凡媽媽大義滅親啊」、「所以吳亦凡被刑拘是吳亦凡媽媽一手促成的啊」。

責任編輯：王明芳