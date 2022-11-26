【飛機租賃】港府就稅務優惠制度展業界諮詢　林世雄冀吸引飛機租賃商落戶香港

▲ 港府就稅務優惠制度展業界諮詢，林世雄冀吸引飛機租賃商落戶香港

運輸及物流局局長林世雄今（19日）發表網誌，表示飛機租賃業務在香港迅速發展，全球50大飛機租賃公司有7間已在香港設立附屬公司或營運機構，據其了解，相關公司已向內地、智利、柬埔寨、印尼、日本、韓國等地的飛機營運商共出租約95架飛機；港府日前已就完善飛機租賃稅務優惠制度的措施展開業界諮詢，冀吸引更多飛機租賃商落戶香港。

林世雄解釋，飛機租賃就是飛機租賃商，即出租飛機的公司，購買和擁有飛機，並把飛機在一段時間內租予承租公司，即航空公司，以賺取租金收入。為節省經營成本、提升機隊靈活性、縮短新飛機交付週期等多種原因，不少航空公司選擇以租用代替自置飛機。

過去幾十年間，全球飛機租賃市場急速擴大，以租賃形式融資飛機的比率由1970年的1%增加至2021年的51%。根據波音金融公司於2022年7月公布的《民用航空市場展望2022-2041》，預計在未來20年付運全球的飛機數目超過41,100架，當中超過20%的飛機將付運至中國，為本港金融和其他專業服務帶來龐大商機。

林世雄指，港府於2017年推出飛機租賃稅務優惠制度，為全球飛機出租商在香港提供媲美其他地方的利得稅優惠。此後，飛機租賃業務在香港迅速發展，按機隊數量計算的全球50大飛機租賃公司中，其中7間已在香港設立附屬公司或營運機構。

據其了解，以香港作爲基地或在港設立附屬公司的飛機出租商已向內地、智利、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、卡塔爾和越南等地的飛機營運商共出租約95架飛機。

為進一步加強香港在全球飛機租賃市場的競爭力，《2022年施政報告》提出進一步完善飛機租賃稅制，打造香港成為區內租賃飛機的首選地。透過是次業界諮詢，當局希望聽取業界的意見，以便制定有效和適切的措施，吸引更多飛機租賃商落戶香港，為香港國際航空樞紐的角色注入更多新動能。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文