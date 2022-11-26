【東張西望】男童被巨型犬咬傷臉恐毀容 港媽冀狗主賠數萬元醫療補品費

一名男童於今年6月出席寵物展時，遭一隻阿拉斯加犬咬傷，事後男童臉上留下一條很深、呈S型的傷痕。受傷男童母親表示，當時兒子欲行近與狗隻拍照，卻突然被狗隻咬臉，當場血流披面、送院治理，擔心兒子日後會毀容。男童母親又展示多張醫療費用和補品單據，估算事發至今已花費逾5萬元。她引述狗主曾承諾賠償了事，但是及後她再聯絡狗主已失蹤無影，希望狗主可以負責。不過，狗主卻反指事主敲詐，經醫生、獸醫和漁護署驗證，顯示男童的傷口並非咬痕，狗主今晚將帶同狗隻現身節目講述事件另一內情。

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最新一集《東張西望》報道一宗有關今年寵物展，一名男童被狗隻咬傷臉部的個案。受傷男童母親麥太接受訪問時，指他們參觀寵物展時，兒子被一隻體型巨大、毛髮鬆軟的阿拉斯加犬所吸引，他希望與狗隻拍照留念，因此在獲得狗主同意後，兒子便上前欲與狗隻拍照。詎料，狗隻突然咬著兒子臉部，當場血流披面。麥太憶述事後有一名自稱是狗主的女人走近，聲言會為事件責責，她又主動幫兒子按住傷口，隨後亦有一同前往急症室。

麥太描述在急症室等候期間，女狗主提出「私了」事件，又追問麥太需要多少賠償。

當時阿仔傷勢嚴重，唔知之後仲會有乜嘢影響，所以我無心情傾賠償。之後狗主話要趕返會展收檔，要離開醫院，之後先再傾賠償。我相信佢，所以俾佢走。

▲ 男童欲行近與狗隻拍照，卻突然被狗隻咬臉，當場血流披、送院治理。(影片截圖)

經檢查後，男童右眼角至右邊臉有兩處傷痕很深、呈S型的「爆開」傷口。麥太表示，由於事發正值周末，當時醫院要求兒子入院留醫，待外科專科檢查後再作跟進。然而，外科醫生檢查後，表明兒子傷口太深兼有內部發炎，需要接受縫針及清創手術。

我好擔心阿仔傷口聯咗針之後，右眼可能會永久變型。但係醫生話阿仔個傷口太大，一定要聯針，阿仔之後仲留院咗一個星期。

事件發生至今超過4個月，受傷男童麥小朋友接受訪問時，指現在看到有狗隻行近也會感到驚慌，會刻意避開牠們。麥太亦表示，事發當日收到狗主查詢兒子的最新情況後，但對方最後只留了一句「收到，祝早日康復」，隨後便再沒有聯絡到狗主。

面對狗主無故「玩失蹤」，麥太表明有保留兒子治療至今所需的單據，例如醫療費用、出入醫院的交通費等單據，估計涉及款項超過兩萬元，當中花費最驚人的是補品一環，多張單據顯示麥太花費了1萬元購買石崇魚、4080元花膠、2000元豬肉、650元藥材等作補品。

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麥太引述警方將案件列作動物咬傷處理，並交由漁農自然護理署跟進調查。麥太擔心日後處理兒子疤痕的費用或會更多，因此她又花費了35000元法律費用，希望可追討狗主賠償兒子的醫療費用，可惜向法援署、漁護署、特首辦投訴不遂，原因是麥太「未能證明意外由擬訴被告人的明知故犯或疏忽導致」，因此她只好向《東張西望》求助。

《東張西望》主持於節目中，成功聯絡到女狗主了解事件。女狗主表明她在事件上並沒有違法。寵物展當日亦並非只有受傷男童行近涉事狗隻，質疑何解逾千人出現寵物展，但是她的狗只咬男童一人。女狗主又力稱已經過醫生、獸醫和漁護署驗證，顯示男童的傷口並非咬痕，她反指麥太借事件敲詐她。女狗主揚言願意帶同涉事狗隻接受《東張西望》訪問，講述事發當日的另一個版本，有關訪問更將於今晚《東張西望》播出。

▲ 女狗主反指麥太借事件敲詐她。將帶同涉事狗隻現身《東張西望》，講述事發當日的另一個版本。(影片截圖)

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責任編輯︰王明芳