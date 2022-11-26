【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴

由文偉鴻（Jazz）監製TVB台慶劇《超能使者》在昨晚（11月25日）劇情講到Q姨（唐詩詠飾）等一班超能使者為拯救被挾持的晴晴（林靖文飾）趕到貨倉，可是被賀逸熹（陳國峰飾）逼高勇（陳山聰飾）毆打阿鏈（陳展鵬飾），接著再命令手下糟質一眾超能使者。

之後，逸熹更親口承認是殺死Q姨（唐詩詠飾）家姐喬若詩（楊卓娜飾）的幕後黑手。豈料此言一出，悲憤交加的Q姨即爆Seed激發出「黑化異能」，瞬間將所有自己「後遺病症」轉移至逸熹身上，令逸熹恐怖斃命。

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▲ 賀逸熹逼高勇打阿鏈。

詩詠完美操控情緒

談到拍爆發「黑化異能」一幕，監製Jazz透露當日由晚上9時踩至凌晨5時，本打算拍畢大量動作場面收隊，讓詩詠抖足精神到翌日才拍餘下爆Seed戲，豈料情緒到的詩詠堅持繼續拍，最終更一Take過完成。Jazz大讚稱：「詩詠真係有超能力，係完美情緒操控師，嗰段戲拍咗20分鐘就搞掂，佢演得真係好好！」

至於陳山聰於劇中一度被人以膠袋笠頭襲擊，狀甚痛苦，山聰透露當日是「真．笠膠袋」閉氣拍攝，身為「Crazy Runner」成員的他笑謂：「因為我跑開步、肺活量大，所以頂得住，亦冇辛苦感覺，同埋監製、武指都喺現場睇實，我一頂唔順就會打Signal，所以都唔驚。」

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而壞事做盡的「邪惡黑二代」逸熹終於Game Over，網上一片歡呼聲並大叫抵死。對此Penny笑言：「我覺得賀逸熹死十次都唔夠！好多街坊同朋友都話我（角色）好衰、差啲用粗口鬧我，但我好開心、好有滿足感。」

問到近年成為「御用反派」，可望下一套劇能扮演正派角色？Penny笑言：「我唔會諗住『從良』架喇，我沉醉於反派角色裏面，因為發揮係多啲。」

子善被摑約30巴

另外，該集另一焦點是高守（林子善飾）能力Level up，當中激發超能力的過程更非常切合其搞笑人設。

劇情講到高守教阿七（伍樂怡飾）剪電線，大懵的阿七竟遞錯沒拔去電源的電線，害高守當場觸電倒地；結果在阿七瘋狂掌摑、亂按心口及人工呼吸下，大難不死的高守成功解鎖「讀心異能」，更意外「竊聽」到阿七暗戀自己兼迷戀其「爆肌Body」的少女心事，二人亦順理成章發展成情侶。

▲ 林子善被伍樂怡摑約30大巴。

對於獲網民大讚角色喜感十足，子善大爆拍攝此幕時，至少捱被伍樂怡摑了20、30巴，更要每一下都摑到「砰砰」聲，但他認為大家睇得開心也值得︰「我叫佢認真打一次好過NG打好多次，然後我哋傾好佢點打、我點順住方向擰個頭，點知佢太緊張忽然反手打，我塊面食到應晒，打到我都滿天星。」

提到「讀心異能」似乎比其他使者的技能較弱，子善即搞笑反駁：「覺得讀心術都唔弱，對於之後劇情仲有好大嘅功能，係令成件事扭轉添，想知係點就繼續追睇啦。」

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