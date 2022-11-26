【飲水迷思】每日不用飲2000毫升水？ 最新研究揭正確飲水量

不少人均會每日多喝水，一般建議人每日應要攝取2000毫升水，但最新研究指出，該建議攝取量忽略其他來自食物裡的水份，平均來說，只要1500毫升至1800毫升就足夠。

綜合外媒報道，日本國立健康與營養研究中心山田洋介（Yosuke Yamada）博士，刊登於美國《科學》期刊的研究中，評估來自23個國家共5604名年齡介乎僅出世8日至96歲人士飲水狀況，結果發現，平常所建議的每日2000毫升飲用量，對大部分的人來說都是太多。

山田稱，研究團隊讓受試者喝下一杯含有氘元素的水，該種元素本身就存在於人體之中，對人體和健康完全沒損害，接著再測量受測者體內氘元素消失的比率，藉此了解水在人體中轉換的速度。

結果發現，根據一個人的年齡、性別、運動量，甚至是周圍的氣候環境的不同，都能讓每個人的建議飲水量不同。

山田表示，過去對水需求量的估算，往往忽略了食物的含水量，「假如你只吃麵包、雞蛋，就無法從食物中獲得太多水分，但若是肉類、蔬菜和米飯，就能從食物中獲得水分。」

研究顯示，能量消耗是影響水分轉換的最大因素，年紀在20至35歲的男性轉換量最高，大約在4.2公升，但這並不代表每天都要喝4.2公升的水。

根據計算結果，一名中年男子每日所需飲水量約在1600至1800毫升，同齡女性則須1300至1400毫升，而80歲以上的人僅需1100毫升。

另外生活在高海拔地區、濕熱氣候地區、運動員、孕婦或哺乳中的女性，她們體內水的轉換率更高，故也需要補充較多水分。

責任編輯：羅嘉欣

