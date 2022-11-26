【MIRROR成員】Jer赴京都拍《坐看雲起時》MV　 柳應廷明年想試band sound

柳應廷（Jer）與小克、王雙駿（Carl Suk）在過去3年裡合作製作了10首歌，形成一幅大拼圖，最新作品《坐看雲起時》，就是最後的一塊，Jer更特意去到京都拍攝新歌MV，令過去三年的創作變得圓滿。

《坐看雲起時》是來自王維的作品《終南別業》中的一句「行到水窮處 坐看雲起時」。

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Jer補充說：「其實今年嘅三部曲係Base On 日本庭園裡的裝置藝術枯山水去寫個故仔：男主角經歷感情創傷，由第一部曲《離別的規矩》再到第二部曲《自毁的程序》，到今次《坐看雲起時》，某程度上男主角係走入死胡同，最尾放唔低情緒。」

他續指：「《坐看雲起時》其實係上天想同男主角講嘅嘢：面對乜嘢都好，其實世界咁大，人生咁長，唔好再轉牛角尖。即使對方離世，都會喺上天祝福佢。不過有好多嘢都係選擇，故事中男主角最尾都係選擇跳返入去深淵。」

Jer坦言，看到最後一塊拼圖的出現，他感到十分滿足，他說：「今年3首歌係物語系列嘅前傳，講述經歷感情事後，男主角跳入自己深淵、死胡同，最尾係喺一個好黑暗嘅旋渦深淵底下，以對應返第一首歌《水刑物語》喺水底等拯救嘅一句。」

他表示看見《坐看雲起時》最尾一部曲推出時，心中實在好感動：「3年嚟所做嘅project好圓滿，而家大家可以見到好大嘅Picture。」Jer更說，所有加拼合起來，有點像連續劇可以讓粉絲追看，自己都很開心能做到這樣有趣的故事。

浸水感辛苦

說到MV，Jer選擇去日本京都拍攝，是因為今次是三部曲最後一塊砌圖，想回到歌詞所講日本枯山水地方去拍。Jer說：「枯山水當中曲線同直線分別代表男同女，枯山水裡面嘅線條嘅相遇與碰撞，我覺得係好得意好似男女關係。」

至於不熟水性的Jer，今次最辛苦應該是落水部份，因要在鴨川一條河拍落水鏡頭時，溪水好凍似浸冰水浴外，前一日又拍了個浸浴缸畫面。

Jer說：「其實有少少返返去第一首歌《水刑物語》喺泳池要潛水嘅感覺，因為浸溪水外，有一日又要浸浴缸，雖然係熱水，但我唔屬水性，浸喺水就好辛苦，浸完兩幕之後有脫水感覺，更有少少頭暈身㷫，好彩休息一日都冇事，但睇完畫面覺得好值得。」他更開心MV可去到一個自己好想去的地方拍攝。

遠道日本拍攝外，今次MV造型亦充滿心思。Jer透露MV內出現的結他、襟章、裝飾品等，都有著他之前作品影子，好像件衫背脊有《離別的規矩》出現過的獨角仙，《自毁的程序》的向日葵、結他某程度上是《人類群星閃耀時》時都有出現，所以Jer 叫大家落足眼力，找線索。

明年展新計劃

完成了這3年來10首歌、三部曲，Jer感覺好像完成了人生里程碑，說：「而家好想將呢10首歌出一隻碟，變咗一幅好完整嘅藝術品，同公司已商量中，好快達成呢個願望。」

這三部曲後，明年Jer希望可以嘗試這3年未試過的音樂，給歌迷看到他另一面向，特別入行前他是夾band出身，所以好想明年可以試band sound、比較重比較開心正能量的歌給大家。

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