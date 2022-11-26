【癌症殺手】長期背痛1個月瘦5公斤　 50多歲男確診末期胰臟癌【附6大症狀】

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有「癌王」之的胰臟癌，由於早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中後期，存活率低。台灣一名50多歲男子，本身有胰臟癌家族史，近一年來受背痛困擾，更在一個月內瘦了5公斤，最終確診末期胰臟癌。

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台灣資深護理師陳麗華在節目《健康2.0》分享病例，指一名50多歲男子，本身有胰臟癌家族史，因此頗為注重健康，但近一年來經常背痛，起初只是隱隱作痛，但後來越發劇烈和頻密，更影響到飲食和睡眠。其後男子更在一個月內瘦了5公斤，嚇得他立即趕到醫院檢查，而結果確診末期胰臟癌。

陳麗華又分另一個案例，一名70多歲患者喜愛吃甜食，且有糖尿病史，但他經常運動，並會注重血糖控制。不過近期出現持續打嗝的症狀，甚至連進食和睡覺時也會突然打嗝。他嘗試各種偏方，但症狀未有改善，最後求醫檢查，發現患胰臟癌，且已轉移到肝、肺。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘接受台媒《早安健康》訪問時也表示，發病前患者身體或出現以下變化：

第1階段 ( 胰臟癌診斷前30至18個月)：高血糖會先出現，漸漸上升；體溫也較高，此時身體組織還看不出有甚麼變化。

第2階段( 胰臟癌診斷前18至6個月)：血糖會繼續上升，血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）慢慢下降；體重和皮下脂肪會漸漸減少。

第3階段( 胰臟癌診斷前6至0個月)：明顯消瘦，體重下降；大多數患者有高血糖；血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量均會減少。

同場加映：常吃高糖食物增患胰臟癌風險

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責任編輯：羅嘉欣