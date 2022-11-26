【強制檢測】屯門翠寧花園3座3人未遵強檢　其中1人被罰1萬

▲ 屯門翠寧花園3座3人未遵強檢，其中1人被罰1萬

港府今（26日）早派員在早前被納入強制檢測公告的屯門翠寧花園3座進行執法行動，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，檢查了364名受檢人士後，發現3人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

今日上午約9時起，政府派員於屯門翠寧花園3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，至約中午12時結束。受檢人士須出示載有檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。政府重申會繼續嚴格執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文