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【新冠肺炎】李夏茵憂現放寬防疫如火上加油　疫情下降時可研准黃碼者入食肆

社會 14:20 2022/11/26

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李夏茵憂現放寬防疫如火上加油，疫情下降時可研准黃碼者入食肆

本港疫情升溫，醫務衞生局副局長李夏茵指，本港確診數字有上升趨勢，現時放鬆防疫措施並不明智，憂如火上加油。對於內地確診個案多，李夏茵又認為無必要收緊內地入境要求，因認為內地防控謹慎，一出現爆發，民眾已離不開小區，更不能來港；她又指等疫情下降時，或可研究將「團出團出」持黃碼的人士與其他「黃碼」人士看齊，准許進入指定食肆。

李夏茵在電視節目中表示，本港確診數字有上升趨勢，呼籲市民好好照顧家中老幼，及早接種疫苗，又指污水檢測有助觀察疫情走勢，如果現階段減少污水監測或強檢是十分不明智。

現時所有從內地來港者毋須檢疫及持有「黃碼」，只須於抵港第二天接受核酸檢測。 有意見認為，現時內地確診個案多，有需要收緊入境要求，李夏茵則認為無必要，內地防控謹慎，一出現爆發，民眾已離不開小區，更不能來港，且內地來港而又確診個案只佔整體0%至0.04%，而其他海外個案則有4%至5%。

另對於現時「團出團出」的持黃碼人士，可以進入指定食肆，李夏茵表示，可研究將其他「黃碼」人士看齊，但坦言現時合乎「團進團出」要求的食肆要做很多工夫，這一刻再改變並不適合，或可等疫情下降時會有再調整的空間。

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記者：鄧凱文

 

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