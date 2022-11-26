【打擊罪案】首3季詐騙案按年升4成　蕭澤頤：會就錯播國歌事件繼續調查

▲ （香港警務處圖片）

香港警察學院今日（26日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤，行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀出席典禮，檢閱24名見習督察及69名學警。

蕭澤頤表示，今年本港首三季傳統罪案率明顯下跌，行劫和爆竊案創有紀錄而來新低，案件偵破率亦創近10年新高。

然而，本港詐騙案件明顯上升，首三季錄得近2萬宗，較去年同期增約4成，他呼籲市民多提醒親友提高警覺。

就國際欖球賽事錯播國歌事件，蕭澤頤指，有組織罪案及三合會調查科正全面調查事件，會繼續會見香港欖球總會職員，如有需要可既定機制，與海外執法人員就境外案件交換情報。

至於人手問題，他指警隊近年面臨退休潮，承認招募有挑戰，本年度暫時招募到101名督察、318名警員，相信情況有改善。

葉劉淑儀致辭時讚揚警隊於過去一段艱難時期展示出迎難以上，不怕難關的精神，又感謝警隊在這段時間所作出的貢獻。

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責任編輯：陳梓蔚