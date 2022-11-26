【正義迴廊】麥沛東試鏡太緊張失準　好兄弟楊偉倫落場對戲幫忙

▲ 《正義迴廊》麥沛東

港產片《正義迴廊》口碑轟傳越映越旺、全城熱話誰是K先生之餘，亦令現年33歲、劇場出身的「唐文奇」麥沛東平地一聲雷，他近日接受商業一台《星光背後》主持梁泰來專訪。

電影中，麥沛東夥拍演藝師兄楊偉倫（阿卵）演活大角咀肢解父母案的兩名被告，而現實中，二人由劇場開始成為好友，繼而拍住上殺入電影圈，麥沛東坦言：「我常說阿卵是我的福星！」

▲ 《媽媽的神奇小子》

與阿卵惺惺相惜



麥沛東說：「我於舞台劇首次獲提名是跟阿卵一起演，第一次拍電影《媽媽的神奇小子》，也是跟他合演，到《正義迴廊》也是！當年我在中英劇團跟他演好兄弟，排練完他總會跟我分析檢討，就慢慢建立友誼。」

及至二人合演《媽媽的神奇小子》豬隊友期間，麥沛東從閒聊得悉好友將要參演《正義迴廊》，他透過楊偉倫向劇組自薦：「我本身是奇案迷，跟阿卵說兇手身邊有個肥仔，好啱我做！是這樣厚面皮自薦，不過當時阿卵話監製已有人選。怎料事隔7個月，執行監製打電話畀我：『阿卵有無同你講？你兩日後來試鏡啦！』我係好開心、好感謝（阿卵）！」

▲ 導演何爵天（中）跟麥沛東（左）、楊偉倫（右）在拍攝前要經過不少排練。（陳慧安 攝）

試鏡緊張失準



試鏡當日，記性差的麥沛東因對白超長壓力極大，幸得楊偉倫也到場出手相助，最終令他奪得「唐文奇」這角色：「我得2日去準備7場戲，全部是電影中的主戲，好緊張去到先跟副導演對戲，我偷聽到阿卵同導演阿天（何爵天）講：『佢緊張啫，平時佢唔係咁。』」

他續指：「後來緊張到發揮唔到，阿卵更主動落場跟我對戲，他做回自己的角色，又扮埋其他家姐及孝哥（邵仲衡）警察的角色，全部都是阿卵跟我對，我才能定下神來，監製導演才決定用我。」

考演藝3次才錄取

楊偉倫與《正義迴廊》順利為麥沛東打通電影大門，但2014年畢業於演藝學院的麥沛東，當年考入演藝也困難重重，足足考了3次才成功。

出身基層家庭、又是家中獨子的麥沛東談及父母默默支持他追夢時，數度哽咽落淚，「第3次考完回家，媽咪問我面試怎樣，當時我說未知結果，接著她說……我想喊添……媽咪原來靜雞雞問了朋友一些去美國及台灣的戲劇課程，對我說：『唔得唔緊要，我們支持你去外國讀啦！』最初父母不太支持，首先這條路不易行，加上小時候我多3分鐘熱度，擔心我玩玩吓。」

他表示：「後來見我考了演藝3次，讀副學士時又不停參加劇社，來看我演出我又好享受才慢慢對我有信心。去外國讀書好重皮，一年起碼20、30萬。」

感激父母支持

主持再問有沒有帶父母看《正義迴廊》，麥沛東更感動說：「帶他們看了電影節首映，回家阿媽話：『你成熟了，演技犀利了好多。』嗯(哭)……她好少讚我…..我阿爸就會盲目支持我，真正聽到阿媽是第1次讚我，還說要入戲院再看多1次。」

憶述父母無私支持他追夢再看到他成功，麥沛東感動的淚水更流個不停。

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