【重男輕女】妻連生4女被提離婚 第5胎終誕兒子：不知能否留住他的心

重男輕女這種舊有的社會觀念仍存在，貴州一名25歲女子連續生了4個女兒，早前再懷上第5胎，丈夫重男輕女，擔心妻子又再懷上女兒，竟單方面提出離婚且出走，該名女子近日誕下兒子，她坦言從沒後悔生下女兒，-而兒子出世，也不知道能否留住丈夫的心。

綜合内地媒體報道，貴州畢節25歲女子小菊，17歲起就誕下第一胎，之後連生4名女兒，而她現時在浙江一個工廠打工，賺錢養活4名女兒。

小菊稱，第5胎是意外懷孕，丈夫是典型重男輕女，隨著第5胎愈來愈大，丈夫擔憂這胎還是女兒，於是提出離婚，更稱，

既然你生不出兒子，那我就找別人生兒子。

小菊當下也死心，兩人約定年底去辦理離婚手續，4名女兒都是跟小菊，而丈夫每個月給1000元人民幣(約1100港元)作為撫養費，即每個孩子大約200多港元。之後丈夫搬走，兩人正式分居。

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小菊稱，自己打工養活4個女兒，平常都是帶著女兒去上班，雖然前路茫茫，但她仍積極面對，從不後悔生下女兒，

雖然現在日子很苦，但相信只要自己努力，以後的生活一定會越來越好。

自事件公開後，網民紛紛鬧爆她的丈夫是渣男，許多人都非常憤怒，「還有人不知道生不出男孩是男人的問題？」「每個孩子的扶養費才200元？」「這什麼噁心渣男？你管不住自己下面才生不停啊！」

小菊日前誕下第5胎，是一名兒子，重達7斤4兩，因急於回工廠上班，故她打算留院2日就回家。而丈夫對誕下兒子感到高興，但她不確定會否留住丈夫的心，目前想的就是好好照顧4名女兒和初生兒子。

責任編輯：王明芳