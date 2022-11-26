  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 16:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4.9萬快測包　涉南區碧瑤灣、屯門區紫翠花園等

社會 15:58 2022/11/26

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

觀塘區 — 嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、金時樓、龍門樓及茶果嶺大廈

南區 — 碧瑤灣及嘉隆苑

屯門區 — 泥圍、順風圍及紫翠花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【快速測試】3區污水呈陽性當局派14萬快測包　涉觀塘麗港城、荃灣浪翠園等
16:38 2022/10/17
【快速測試】3區污水呈陽性當局派14萬快測包　涉觀塘麗港城、荃灣浪翠園等
【快速測試】2區污水呈陽性當局派4萬快測包　涉沙田嘉華星濤灣、九龍城冠德苑等
16:41 2022/11/04
【快速測試】2區污水呈陽性當局派4萬快測包　涉沙田嘉華星濤灣、九龍城冠德苑等
【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4萬快測包　涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等
17:10 2022/11/22
【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4萬快測包　涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等

你可能感興趣

【快速測試】3區污水呈陽性當局派14萬快測包　涉觀塘麗港城、荃灣浪翠園等
16:38 2022/10/17
【快速測試】3區污水呈陽性當局派14萬快測包　涉觀塘麗港城、荃灣浪翠園等
【快速測試】2區污水呈陽性當局派4萬快測包　涉沙田嘉華星濤灣、九龍城冠德苑等
16:41 2022/11/04
【快速測試】2區污水呈陽性當局派4萬快測包　涉沙田嘉華星濤灣、九龍城冠德苑等
【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4萬快測包　涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等
17:10 2022/11/22
【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4萬快測包　涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等
環境衞生 物業管理 嘉隆苑 衞生署 衞生防護中心 南區 觀塘 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
10:05 2022/11/25
【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
12:18 2022/11/25
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
【紅事變白事】未婚懷孕被迫簽不平等條約 女兒墮胎後將死胎棄置準夫家們口
17:16 2022/11/25
【紅事變白事】未婚懷孕被迫簽不平等條約 女兒墮胎後將死胎棄置準夫家們口