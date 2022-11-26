【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4.9萬快測包　涉南區碧瑤灣、屯門區紫翠花園等

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因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

觀塘區 — 嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、金時樓、龍門樓及茶果嶺大廈

南區 — 碧瑤灣及嘉隆苑

屯門區 — 泥圍、順風圍及紫翠花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：陳梓蔚