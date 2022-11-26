【鄭伊健演唱會】變身唱日語版《幪面超人》 阿Sa劉偉強MIRROR興奮跳足全場

▲ 「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」第7場演出。

鄭伊健昨晚（11月25日）在紅館舉行「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」第7場演出，老闆林建岳、劉偉強導演與太太、林海峰、蔡卓妍（阿Sa）、NowhereBoys主音Van與太太、黎諾懿、填詞人Oscar等捧場。

此外，還有Mirror的正副隊將楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK），以及成員王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），他們亮相觀眾席，掀起一陣騷動。

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▲ （左起）楊樂文、王智德、江𤒹生、邱傲然。

MIRROR興奮跳舞

昨晚全場氣氛特別高漲，《友情歲月》、《極速》和《全城效應》等快歌，劉導演、阿Sa、Van、AK、Lokman、Alton、Tiger與全場觀眾都起身跳舞，阿Sa揮動燈牌不停尖叫，非常落力，而劉導演更用手機為他們拍下興𡚒跳舞片段。

當伊健與黃淑蔓、雲浩影等合唱《一對對》時，他拿出手機亮著電筒，觀眾一呼百應，整個場館都是一對對燈海螢火蟲，非常壯觀。

唱《幪面超人》主題曲

而每晚Encore環節，伊健都會給觀眾驚喜，昨晚他表演日文歌。他唱完《自動勝利Let’s Fight》和《遇怪魔我識得變大個》之後，對觀眾笑言：「今日個騷完咗，你哋可以走，亦可以留低睇我表演。咁我表演咩？其實我唔係人類，我係會變身。」

然後他一邊做出幪面超人變身動作，一邊唸出日語口訣，還唱日語版《幪面超人》主題曲，又跳高又踢腿，手舞足蹈，全場爆笑：「你哋唔好以為我做騷做到傻咗，因為我有個前輩級嘅日本朋友，山長水遠嚟我演唱會，我又唔識其他日文歌，淨係識呢首，希望有人為我翻譯畀佢聽。」

為阿Sa唱《內傷》

之後，他演唱《內傷》說：「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意。」而這人就是觀眾席上的阿Sa。

原來，上次伊健紅館演唱會時亦送了這首歌給她，專屬點唱，非常窩心。最後伊健以勵志快歌《打開你未來》和《Stronger》為昨晚演唱會完美落幕。

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