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【惡作劇完成】麗英以真實暗戀故事為新歌題材　朱Mic任MV男主角展身高差萌

娛樂 12:09 2022/11/26

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網上頻道「小薯茄」的唱歌擔當麗英前晚（11月24日）首播新歌《惡作劇完成》MV，故事以她在中學時期的與暗戀學長真實故事作為藍本，邀來同公司熱捧男團FINALLY的「顏值擔當」朱柏熹（朱Mic）擔任男主角。

MV以台灣人氣偶像劇《惡作劇之吻》風格拍攝，男女主角的身高差萌充分演繹湘琴和直樹在台劇中戲劇化的情節，青澀回憶湧上心頭。

友達以上戀人未滿

麗英與學長正是「友達以上戀人未滿」，她笑言朱Mic絕不是自己過往暗戀對象的類型：「我通常都係鍾意運動型，黑黑實實嗰種。中學嘅暗戀對象都好，我係欣賞啲男仔有自己嘅特色同長處，例如打籃球或者玩音樂，佢哋做自己擅長嘅嘢嘅時候會發光咁吸引。」

她並表示：「如果我中學時期遇到朱Mic可能都會鍾意佢，佢有幾靚仔、打鼓又幾勁，有時都會畀佢charm親！」

日系風格拍攝

該MV在上水梧桐河一帶取景，日光與自然環境營造日系風格，配合新歌輕快心跳的節奏，令人少女心大爆發。

麗英大讚導演美化了中學時期的回憶情節：「導演加插咗好多偶像劇、動漫嘅浪漫情節，以前中學邊敢咁直接表白，好似喺橋上面表白嗰個情節，直程彌補咗我中學時期唔敢做嘅遺憾，成個MV真係好有戀愛嘅感覺！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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