【捐肝救父】男星張軒睿捐45%肝救癌父　切除膽囊留後遺症：沒有猶豫

▲ 男星張軒睿捐45%肝救癌父，切除膽囊留後遺症。

有份參演Netfilx台劇《華燈初上》的29歲男演員張軒睿，早前拍攝綜藝節目期間，多次因腸胃不適需要解放，他解釋這是大學時期捐肝救父、切除一邊膽囊的後遺症。他過去亦曾表示，當時父親被診斷罹患肝癌，只能活3個月，因此毫不猶豫捐肝，又指即使重來10次，也會作出同樣的決定。

最新影片推介：

綜合台媒報道，在張軒睿22歲時，其父親被診斷患肝癌，如未能換肝，恐怕只剩下3個月性壽命，而家人之中，只有張軒睿符合條件，當時他沒有半點猶豫，馬上決定捐肝。在手術前一晚，張軒睿心情緊張，擔心手術發生意外，他可能再也無法看見父親，於是他用特意發送短信，向父親表達愛意。

所幸手術非常成功，張軒睿捐出45%肝臟，手術中亦切除了他其中一邊膽囊。術後本應休養半年的他，因有拍攝工作在身，休養了一個月便馬上回到片場。

不過，手術為張軒睿留下了長達10厘米的疤痕，捐肝的後遺症亦一直影響著他，與同齡人相比，更容易疲倦，經常抽筋，亦不能捱夜，因此他現時比以往更注重健康。但對此，張軒睿從未感到後悔，更說道：

即便重來10次，我也會做同樣的決定。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣