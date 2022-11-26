【李啟言傷勢】阿Mo創傷後第一次沖涼　4個月以來首次遠望窗外

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，令兩名舞蹈員傷。

事件到今將4個月，當中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。至於阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（11月26日）發出第18封代禱信。

李盛林牧師首先感恩寫道：

然後他續稱：

代禱：請繼續為我們代禱

「我未成形的體質，你的眼早已看見了。你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。」（詩篇 139:16）

（一） 「啟言心願」：「深願上帝每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助的復康方案。」

（二） 「啟言最新近況」

1. 「轉到新的治療病房的適應」

無論是在床上或是復康輪椅，希望每次移動的睡姿和坐姿都能調整暢順舒適。

2.「另一階段復康治療」

a) 每天物理治療針對肺部、肌肉關節及頸椎脊椎。盼能強化肺部機能和肌肉。

b) 中醫治療也同時逐步進行，調理及強化身體，盼能配合整個復康的需要。

c) 以開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此適應、了解、磨合得好。

3. 「神經的復生」

繼續為這些活動和感覺神經的治癒禱告，雖然緩慢，但也繼續學習忍耐。

（三）MO 爸媽

1.「一點感觸」

前幾天陪著親人有機會到廸士尼，看到一個熟悉的打咭點，想到啟言和朋友曾在這裡拍過照，突然心酸酸的有點感觸。

2. 「從新加坡傳來的回應」

收到一篇看完數篇代禱信後的 550 多字的回應。「被阿Mo的辛苦祝福了，離開了教會 5 年…結果我再相信神…每當遇到困難的事，一想到阿 MO，就會去面對（而不是逃避）… 我現在每天的第一個禱告都是為阿MO，李牧師，李牧師太，So Ching，Molala（MO的粉絲）們和所有愛阿 MO的人」。幾位家人看著都不期然流出感動的淚水呢！

3. 「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭

近這兩個星期，社會上都有不同的意外發生，都令到他們的家人傷痛和擔心，更有痛心欲絕。想到聖經說「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭」（羅馬書12:15），願我們都有一顆同理心。