【失眠警號】每周3天睡不好已列失眠大軍 醫生推7招培養睡眠好習慣

都市人精神壓力大，失眠早已成為常見的都市病！不過，原來除了「睡不著」之外，假如你經常睡到一半便醒來，又或者清晨時分醒來後難以再次入睡，這樣的情況每個星期持續3天或以上，你可能經已出現失眠障礙了。有台灣醫生提出7大方式培養良好的睡眠習慣，希望在不依賴藥物的情況下，讓大家可以好好睡一覺、重拾美夢。

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根據台灣睡眠醫學學會數據顯示，台灣平均每5個人便有1人有睡眠障礙。受到全球疫情的影響，近年有失眠困擾的人士更加大大提升。台灣身心科醫師李旻珊早前接受傳媒訪問時，指近年因為疫情困擾、擔心染疫的恐慌，與及在家工作和網上授課等原因，導致失眠需要求診身心科的患者激加了二成。她又指，假如持續出現下列4個現象，可能經已患有失眠障礙，包括:













李旻珊解釋說，假若每個星期有超過3天睡不著，便有可能患有睡眠障礙。假如長期睡不好，便很容易影響身體免疫、心血管、皮膚、記憶力及情緒等；甚至容易因為瘦素分泌減少而食量增加。她提議市民在不依賴藥物的情況下，可以從下列7個方面著手，嘗試培養出好的睡眠習慣。

1.規律時間就寢、起床，不在假日賴床補眠，保持固定的睡眠周期。

2.睡前利用15-20分鐘呼吸、伸展四肢；善用正念冥想APP，有各種課程及音樂。

3.泡澡促進血液循環，同時關掉心中雜念，放鬆身心不再想白天發生的事。

4.徹底分離工作和睡眠環境，讓大腦意識到：這是專屬的神聖「睡眠場域」。

5.不在床上做其他的事，例如看電視、滑手機，避免刺激腦內助眠激素的平衡。

6.進行睡前儀式，簡單的臉部保養、身體護膚，做完這些事就可以睡了。

7.房內保持適當溫度與光線，盡量不要開燈睡覺，黑暗環境有利分泌褪黑激素。

▲ 台灣醫生提出7招培養睡眠好習慣，改善失眠問題。(圖片來源:李旻珊醫師Facebook)

李旻珊又補充說，若然仍然睡不好的話，攝取正確的營養素和配合運動亦是「快樂睡眠配方」，建議多攝取魚油(EPA)、堅果類等抗發炎食物，既可減少心血管疾病產生，還能穩定焦慮情緒；而維生素D3也能幫助穩定情緒和睡眠，維持良好的腦部神經運作，有神經滋養、神經保護和增加可塑性，還能增加免疫力。

她續說，近年不少研究顯示，缺乏維他命D和新冠疫情病發率高時，失眠情況都有所加劇，建議除了攝取EPA和維生素D3外，攝取鈣和鎂也能穩定神經、鬆弛肌肉，達到放鬆的效果。

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責任編輯：羅嘉欣