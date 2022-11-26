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【邊度都有外星人】陸永聲稱目擊不明飛行物體　外星人迷分享追蹤UFO心得

娛樂 17:50 2022/11/26

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《邊度都有外星人》由鄭子誠與陸永主持。

由鄭子誠同陸永主持的J2節目《邊度都有外星人》，昨晚（11月25日）播出最後一集。昨晚主題為「尋找外星人」，由嘉賓「外星文明研究者」Tecki帶隊，到大欖郊野公園尋找UFO蹤影。

節目中陸永、鄭子誠同Tecki在黃昏時段去到大欖郊野公園，準備上山睇UFO。出發前Tecki講最佳觀望時間，是日出前同日落後的2小時，地點要揀沒有光害的地方，例如山頂或者水壩附近會較適合。

約30分鐘路程，一行人去到山頂Tecki稱為「基地」的地方。該處較平坦，又沒有樹木阻礙視線。不過拍攝當晚雲層較厚，能見度只有30%左右，此時Tecki提議各人可以集中意念，有機會召喚到UFO出現。

（左起）鄭子誠、Tecki、陸永。

到大欖追蹤UFO

經過一段時間，聽到陸永突然問︰「嗰粒係咪呀？」Tecki用電筒照上天空，見到一紅點閃走，興奮地話︰「係呀。」周遭的工作人員都同時見到，都表現得非常雀躍。此時紅點在上空作「之」字型跳躍然後消失，再隔一段時間。

然而又有工作人員發現光點，猛叫︰「郁呀郁呀！閃下閃下。」各人終於成功，先後兩次見到疑似不明飛行物體。

鄭子誠接受訪問時話當晚自己未能睇到，他說︰「但同行嘅工作人員、陸永同佢個女都睇到，大家見到一個紅色光點走嚟走去。」

他解釋或因年長，眼力不及年輕人，且被攝影機燈光射了一晚，雙眼未能及時作出調整。他表示從沒排除UFO存在的可能︰「見到上節目嘅嘉賓，本身都係深信不疑，而且好肯定講自己嘅經歷。如果憑空掐做捏造故仔，講出嚟唔會咁肯定。」

事實上，Tecki常帶隊到大欖追蹤UFO，藝人方伊琪同莫家淦都先後在「基地」清楚見到疑似不明飛行物體，其中一條Tecki拍到UFO的短片，當時方伊琪亦在場。

Tecki教路追蹤UFO︰

能見度︰最好90%或以上
配備︰夜視拍攝Apps、電筒、蚊怕水
時間︰日出前同日落後的2小時為佳
地點︰大欖郊野公園一帶 青馬大橋上空

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撰文 : TOPick柴犬出動

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