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【毒舌大狀】黃子華演大狀為王丹妮打官司　楊偲泳讚Dee哥好口才

娛樂 18:11 2022/11/26

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（左起）谷德昭、何啟華、楊偲泳、黃子華、吳煒倫、王丹妮。

明年上映的賀歲律政電影《毒舌大狀》，由賣座電影《寒戰II》及《梅艷芳》編劇吳煒倫寫劇本兼首次執導，至於演員包括由黃子華、王丹妮（Louise）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）主演及谷德昭友情演出。

導演及演員在今日（11月26日）在旺角百老匯戲院舉行「林涼水大律師事務所」開張活動。片中演大狀的子華率先歡迎大家「蒞臨開張」，他說：「各位我們提供中環服務，只收旺角價錢，得閒來光顧一下。」

至於王丹妮則稱：「我在戲中飾演模特兒的曾潔兒，是位靚靚少奶奶，今次在戲中會表現出跟以往不一樣的另一面，因為戲中有一位聾啞的女兒，所以跟老師學到手語。」

王丹妮赴英國出席名錶活動遇占士邦　遊倫敦選購聖誕禮物給羅孝勇

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在《毒舌大狀》與子華有不少對手的楊偲泳介紹自己飾演方家軍，說：「跟《毒舌大狀》林涼水工作，還有跟英俊瀟灑、身價不菲的師爺阿Dee合作，幫曾潔兒打官司。」戲內演師爺太子的阿Dee同樣跟子華工作，笑言自己是個身價頗高、口才了得的銷售員。

最後眾人拉起橫幅，一起為「事務所」開張剪綵，寓意開張大喜，順順利利。

最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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