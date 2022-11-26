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【就是青春】余詠珊選秀節目變陣　林躍翰先拔頭籌成「揭幕戰」心水冠軍

娛樂 18:01 2022/11/26

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（左起）林躍翰、洪韻騏、梁樂童、劉睿曦、曾琸庭、張鈊貽及康志維

余詠珊主理的HOY TV選秀節目《就是青春》推出以來反應不似預期，下周一（11月28日）起變陣，由每周播一集改為逢星期一至五晚連續播。

今天（11月26日），《就是青春》在觀塘apm商場舉行「冠軍揭幕戰」造勢，並公布決賽日期及全民投票詳情。

全民投票將於下周一（11月28日）正式展開，晉級之參賽者首度公開亮相，積極向觀眾拉票，爭取支持。會上更安排6組參賽者即席表演，展現舞台魅力，將現場氣氛推至高峰，最後由觀眾即時投票，林躍翰 （John）憑跳唱歌曲《九》成「揭幕戰」之心水冠軍。

【就是青春】洪韻騏被批評哭成淚人　關心妍：表演可以人性化多啲

「YOUnion」曾樂彤與14位參賽者合照。

下月中舉行決賽

活動除邀得於決賽中擔任專業評審的唱片監製Edmond Tsang（曾奕文）及作詞人T-Rexx，率先到場為參賽者提供專業指導及意見外，「YOUnion」成員曾樂彤、節目歌唱總指導高晨維、劉凱揚及節目舞蹈編排小三亦親臨現場為參賽者打氣。

參賽者的落力演出吸引大批觀眾圍觀及支持，場面熱鬧。

《就是青春》決賽將於12月18日舉行，其冠、亞、季軍將由專業評審評選、現場觀眾即場投票，以及觀眾透過網上「全民投票」一同選出，現場直擊舞台新星誕生。三甲優勝者將合共贏取總值港幣18萬元獎金。

《就是青春》14位晉級參賽者包括：林躍翰、張鈊貽、陳心余、曾琸庭、洪韻騏、梁樂童、温曉晴、劉庭君、劉睿曦、康志維、余卓謙、阮偉倫、林曉蕙及簡文浩。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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