【強制檢測】51處納強檢 涉將軍澳廣場、馬鞍山嵐岸等【附名單】
社會 18:34 2022/11/26
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月20日至11月26日期間，曾身處51個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月27日或11月28日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 粉嶺華明邨禮明樓
- 藍田碧雲道225號康盈苑
- 大埔曉運路2號德雅苑
- 天水圍天晴邨晴悅樓
- 荃灣梨木樹邨楊樹樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
- 將軍澳慧安園4座
- 將軍澳新寶城4座
- 荃灣荃景花園4座
- 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
- 將軍澳怡心園3座
- 將軍澳維景灣畔8座
- 土瓜灣馬頭圍邨夜合樓
- 大埔昌運中心富昌閣
- 薄扶林置富花園富榮苑
- 天水圍嘉湖山莊景湖居11座
- 筲箕灣愛蝶灣10座
- 油塘高俊苑俊盈閣
- 屯門新屯門中心8座
- 將軍澳將軍澳廣場7座
- 深水埗樂年花園7座
- 紅磡黃埔花園紫荊苑8座
- 紅磡海逸豪園2座
- 屯門兆康苑兆華閣
- 屯門海翠花園5座
- 荃灣海濱花園海珠閣
- 沙田好運中心榆林閣
- 九龍城尚．珒溋1座
- 荃灣荃灣中心安慶樓
- 荃灣綠楊新邨B座
- 荃灣映日灣1座
- 葵涌浩景臺1座
- 九龍塘安域道1號新餘邨D-F座
- 油麻地窩打老道42號油麻地消防局
- 屯門恒順園1座
- 堅尼地城士美菲路8號美暉大廈
- 荃灣豪景花園文禧閣
- 荃灣御凱1座
- 鴨脷洲鴨脷洲大街129號高寶閣
- 荃灣海之戀6座
- 屯門叠茵庭2座
- 馬鞍山嵐岸5座
- 香港仔香港仔中心港盛閣
- 鰂魚涌南豐新邨7座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大圍秦石邨石瑩樓
- 沙田博康邨博泰樓
- 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
- 大圍美林邨美楊樓
- 馬鞍山觀瀾雅軒3及4座
- 將軍澳日出康城Marini 2座
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責任編輯：陳梓蔚