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【強制檢測】51處納強檢　涉將軍澳廣場、馬鞍山嵐岸等【附名單】

社會 18:34 2022/11/26

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（湯致遠攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月20日至11月26日期間，曾身處51個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月27日或11月28日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 粉嶺華明邨禮明樓
  • 藍田碧雲道225號康盈苑
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 天水圍天晴邨晴悅樓
  • 荃灣梨木樹邨楊樹樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
  • 將軍澳慧安園4座
  • 將軍澳新寶城4座
  • 荃灣荃景花園4座
  • 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
  • 將軍澳怡心園3座
  • 將軍澳維景灣畔8座
  • 土瓜灣馬頭圍邨夜合樓
  • 大埔昌運中心富昌閣
  • 薄扶林置富花園富榮苑
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居11座
  • 筲箕灣愛蝶灣10座
  • 油塘高俊苑俊盈閣
  • 屯門新屯門中心8座
  • 將軍澳將軍澳廣場7座
  • 深水埗樂年花園7座
  • 紅磡黃埔花園紫荊苑8座
  • 紅磡海逸豪園2座
  • 屯門兆康苑兆華閣
  • 屯門海翠花園5座
  • 荃灣海濱花園海珠閣
  • 沙田好運中心榆林閣
  • 九龍城尚．珒溋1座
  • 荃灣荃灣中心安慶樓
  • 荃灣綠楊新邨B座
  • 荃灣映日灣1座
  • 葵涌浩景臺1座
  • 九龍塘安域道1號新餘邨D-F座
  • 油麻地窩打老道42號油麻地消防局
  • 屯門恒順園1座
  • 堅尼地城士美菲路8號美暉大廈
  • 荃灣豪景花園文禧閣
  • 荃灣御凱1座
  • 鴨脷洲鴨脷洲大街129號高寶閣
  • 荃灣海之戀6座
  • 屯門叠茵庭2座
  • 馬鞍山嵐岸5座
  • 香港仔香港仔中心港盛閣
  • 鰂魚涌南豐新邨7座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大圍秦石邨石瑩樓
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
  • 大圍美林邨美楊樓
  • 馬鞍山觀瀾雅軒3及4座
  • 將軍澳日出康城Marini 2座

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責任編輯：陳梓蔚

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