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【令人動容】家貧孫想買朱古力粉被爺爺拒絕 女顧客一個聰明舉動感動人心

親子 18:50 2022/11/26

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天氣漸冷，不少人都想喝熱朱古力，台灣一名女子在網上發貼，稱日前在超市購物，見到一名幼童向爺爺稱想購買沖泡朱古力粉，但爺爺稱家中沒閒錢拒絕，該名女子聽到後感到心痛，最終一個聰明舉動，成功贈送朱古力粉給男童，其善心感動人心。

該名女網民在facebook大潤發.好物分享社發貼，稱這是她人生中第一次買東西送給陌生人，日前她去超市購物時見到一對爺孫，孫兒拿了一包沖泡巧克力，跑到爺爺旁邊說：「 我看同學早上都會在學校喝這個，我也要！」

本身是件平常不過的事，但爺爺開口：

放回去！家裡沒閒錢買這個，你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是這樣給你浪費的！

該名男童頓時低頭沈默，接著默默的把手上的東西放回去。

發貼女網民稱，僅僅兩句話的資訊量，也足已讓她能想像這個孩子的家庭環境與處境，這對從小不愁吃穿的自己來說是一個莫大的衝擊。她即拿了兩包朱古力粉扔進推車，然後去追那對爺孫，但思考著該怎麼給，用什麼說法？才會聽起來比較合理看起來又不怪？

最後她上前攔下爺爺，假裝説自己在做問卷調查，想要訪問隔代教養的相關問題，然後接受訪問就會送朱古力粉，爺爺疑惑一下，最後接受其訪問。

該名女網民隨便亂問一通草草結束，然後把那包朱古力粉遞給弟弟，她見到弟弟笑了，該名女網民稱，

或許是他的笑容太過燦爛與真心了，不知道爲什麼我當下差點哭出來，其實是我才應該要跟弟弟說謝謝，謝謝他讓我意識到自己的不知足，以及讓我知道人生的美好其實可以很簡單。

貼文引起網民熱議，大批網民稱很感動；有網民欣賞發貼女網民，有一顆善良的心，暖心舉動既令男童如願也不尷尬；另有網民認同，人生美好其實真的可以很簡單。

責任編輯：王明芳

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