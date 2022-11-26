【最好睇CP】林盛斌劉佩玥拍檔搵真銀　有信心憑《美麗戰場》奪獎

▲ 林盛斌與劉佩玥齊搵真銀。

因劇集《美麗戰場》被觀眾形容為「本年度最好睇CP」組合林盛斌（Bob）及劉佩玥（Moon），今日（11月26日）現身尖沙咀為加密貨幣公司新店剪綵，今次也是二人首次合體出席活動齊搵真銀。

Bob更說近日多了客戶想找二人一起工作，亦已落實了數個活動，最希望之後可以每個月能夠一起出席活動，一起做廣告代言。

進修學投資

劉佩玥坦言自己對於虛擬貨幣兌換發「元宇宙」概念等詞彙或認識是近2年才開始：「對『元宇宙』、NFT的認知同學習主要都係來自網上，我有買兩本書來睇，但未睇晒，因為入面啲字真係好深。」

阿Bob則謙稱自己在「元宇宙」及NFT的世界中，只是個幼稚園、高班的小朋友。

對得獎有信心

另外，二人憑《美麗戰場》在今年的「萬千星輝頒獎典禮」得到數個提名，被問到是否有信心獲獎，Moon表示很開心角色能給觀眾留下深刻印象，二人對得獎亦有信心。

Bob亦說在幾個討論區的投票內， 兩人排名都名列前茅，很感謝網民的支持。而由於劇中角色經常保護劉佩玥，對白亦有說： 「我唔會俾人蝦你」。

被誤會捲入桃色風波

被問到Moon 是否成為Bob第5個要保護的女人，Bob說：「除保護太太和三個女兒，Moon 也可接近成為他會保護的第五個女人。」但他笑言要Moon先向他太太和女兒們交代。

Bob亦說很神奇地，他女兒們都很喜歡Moon, 連cool爆的三女兒都被Moon融化。Moon認為是因為她自己都很像小朋友，可能Bob女兒也感到頻道很接近，所以把她當成朋友。

此外，對於被誤認為近日坊間流傳桃色片段內人物一事，Bob也說他有些朋友也誤會了，並且發短訊問候他。

Bob再次澄清不是他，亦很感謝大家和朋友們的關心。

最新影片推介：