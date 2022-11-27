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【長幼打針】荃灣愉景新城本周六提供5款新冠疫苗外展接種服務　最新開打二價疫苗有份

社會 10:18 2022/11/27

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（楊何蓓茵 Ingrid Yeung fb）

「小童齊打針 家長至安心」親子嘉年華活動將於本周六（12月3日）在荃灣D‧PARK 愉景新城L1層中庭舉行，同場會開設流動新冠疫苗接種站，提供5款新冠疫苗外展接種服務，鼓勵一家大細，尤其是「一老一幼」，即場接種新冠疫苗。

今次流動新冠疫苗接種站，首次提供5款新冠疫苗外展接種服務，其中本周四（12月1日）開打的復必泰二價疫苗，可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的一個選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

「小童齊打針 家長至安心」親子嘉年華活動

時間︰12月3日上午11時至下午4時半

地點︰荃灣D‧PARK 愉景新城L1層中庭

流動新冠疫苗接種站

時間︰12月3日上午11時至下午4時

對象︰適合6個月或以人士

預約︰即場登記或即日起朝9晚6致電4657 8365電話專線

接種站提供5款新冠疫苗接種服務

  • 科興疫苗（供6個月以上人士使用）
  • 復必泰原始株疫苗（供12歲或以上人士使用）
  • 復必泰疫苗兒童配方（供5至11歲兒童使用）
  • 復必泰疫苗幼兒配方（供6個月至4歲幼童使用）
  • 復必泰二價疫苗（作為加強劑，供接種第四針人士使用）

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責任編輯：余思嵐

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