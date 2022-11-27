【曹格離婚】曹格吳速玲結束14年婚姻　IG宣布分訊：無法理解對方

▲ 曹格吳速玲結束14年婚姻。

現年43歲的馬來西亞歌手曹格，與妻子吳速玲結婚14年，近來屢傳感情生變。而二人昨日（26日）在社交平台發文，共同署名宣布離婚，正式結束14年婚姻關係。曹格與吳速玲早在大半年前關係已疑似起變化，3月時曹格更曾在Facebook向台灣名主持藍心湄喊話，著對方「可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」而在10月，曹格又貼上昔日與太太合照，並寫上「我走不是因為不愛你，是因為我太愛你」，似是暗示感情已無力挽回。

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吳速玲昨日在Instagram公開二人離婚聲明，聲明中提及雙方「無法理解對方的態度生活」，但亦指這種方式「沒有誰對誰錯」，並表示「共同的目標就是一起照顧孩子」，全文如：

我們結束了14年的婚姻關係 這一路走來擁有許多美好的片段，在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，這樣的方式讓我們開始思考，沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的，最後我們選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方，選擇這樣的方式，我們是和平的也祝福彼此，共同的目標就是一起照顧孩子，讓孩子健康自在的成長，請大家給我們必需的隱私和空間 。 能夠和平解決是我們兩個人共同的心願，這些日子謝謝大家的關心！ Gary 速玲 2022.11.26

曹格與吳速玲早前屢傳婚變，上月曹格出席演唱會記者會時，亦承認與太太冷戰中，當時他表示「不方便跟你們講太多」，又暗示沒有信心挽回婚姻：「我覺得不能只是我一個人講，要有我太太在場才公平。我現在沒有把握跟我太太會一輩子，但是我們肯定的是對小孩子非常疼愛！」而吳速玲在IG發文後，曹格則未有轉發相關文章。

曹格08年與當時女友兼造型師吳速玲結婚，婚後育有一對兒女Joe和Grace。今年3月底，曹格曾在凌晨時分在Facebook連發幾篇帖文，當中包括：「藍心湄姐姐。可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」、「刪，一直被刪，OK」、「我在自己的臉書都無法擁有自由」等等，疑似被公司刪除帖文，亦一度引發外界關注。

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而自離婚消息昨日正式公布後，藍心湄接受台媒訪問，也承認早知悉吳速玲準備離婚，並表示二人是心平氣和地談離婚。而藍心湄則惋惜二人無法相處下去：「他們一路走來也夠辛苦了」。

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責任編輯︰王明芳