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【諸神的黃昏】 王菀之+Serrini合唱新歌　為被讚年度金曲感動　

娛樂 17:00 2022/11/26

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

王菀之Serrini將合作音樂會。

王菀之與Serrini將合體開騷，並在演出前合作新歌《誅神的黃昏》，由Ivana作曲，黃偉文填詞，Ivana希望可以主題曲在12月演唱會裡面，帶樂迷去一個精彩旅程。

Ivana：「MV超出我想像咁靚，我們演釋兩個精靈，可以話係演禮、樂之神，黃偉文歌詞想寫人類所做的事，已推到自己去到一個崩壞局面。」

大家盛讚這是一首CLS神曲年度之作，Ivana謙話：「係歌名有個神字，所以大家過譽啦。不過知道好多人鐘意我都開心，其實寫呢首歌時，我係好似做編織一樣，個腦裡面交織住我地兩個人歌聲而啟發寫出來。其實我寫完編左已經覺得好好，不過當然最後都係交俾馮翰銘(Alex)再編，令首歌更完美。當然黃偉文填的歌詞，係收到之後好震憾啦，我好珍惜今次合作，希望可以由呢首主題曲，係12月演唱會裡面，開始帶樂迷去一個精彩旅程。」

導演Sheng Wong表示能與兩位藝術家合作十分開心，他本身就是ivana歌迷，Serrini的好朋友，一世都沒想到可以一次過同兩位歌手合作，所以他設計了樹精給Serrini。

充滿靈氣。

另外覺得「水」狀態很適合Ivana，佢任何形狀都fit 到入去，所以又設計了這兩個形像給她們，希望大家會喜歡，「最遺憾係有一個好靚場景，拍好了之後，因為錄影的記憶咭出事，現在咭已寄去歐洲維修，希望可以修服，修服到的話或者再推出個原版給大家看。現在只能於照片中憶念，當時這個靚景。

撰文 : TOPick柴犬出動

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