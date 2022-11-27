【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄

▲ 天生侏儒症3年每晚打針，美斯不因身高自卑，成「世紀球王」創紀錄。

2022世界盃再創話題！阿根廷隊當家球星美斯（Lionel Messi）率隊以2比0勝墨西哥，而美斯亦在賽中創下多項紀錄。

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代表阿根廷出戰世界盃的美斯已是「五屆元老」，他在本場賽事中再攻進個人生涯第8顆世界盃進球，於下半場第64分鐘遠射破門，終場前再有一助攻，率阿根廷球隊獲勝。美斯此役創下多項紀錄，令其成為「世紀球王」，追平一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）成績，並列阿根廷史上第二，僅次於巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）的10顆進球。

美斯個人在隊內獲得世界盃13場勝利，他更是自世界盃以來在單場有進球又有助攻的球員中，最年輕（18歲對戰塞爾維亞）和最年長（35歲對戰墨西哥）的人，也是史上唯一一個連續5屆世界盃都有助攻的球員。

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天生侏儒症未感自卑

其實美斯成名之路並不簡單，美斯自4歲左右接觸足球，其後接受球會訓練，現雖在球場上雖發光發亮，但身為阿根廷前鋒的他，身高1.69米，個子並不高，兒時更確診患上俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症。他在10歲時身高只有1.25米，同齡人平均身高已達1.7米；11歲時骨骼發育緩慢，確診患上生長激素缺乏症，需要接受荷爾蒙注射治療。為圓自己的足球夢，他試過3年間每晚打針注射生長激素，過程艱辛：

我確診患生長激素缺乏症後，就要開始接受治療，以幫助我長高。我每晚都要在腳上打針，每天、每星期如是，持續了3年時間。

美斯縱然個子較為輸蝕，但他選擇以正面心態看待：

我不會因身高而感到自卑。身形比其他球員矮小反而有助我走動得更快、更敏捷，對踢足球有利。

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責任編輯：羅嘉欣