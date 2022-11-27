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【冷鋒殺到】本周四及五氣溫跌至13度　天文台：仍要視乎冷空氣向南擴展路徑

社會 11:52 2022/11/27

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（梁偉榮攝）

天文台今日（27日）表示，今日仍然大致多雲，有幾陣雨，要留意星期三氣溫會顯著下降，本周四及五僅約13度。

天文台在「天氣隨筆」指，一道冷鋒會在本周二（29日）至本周三（30日）早上橫過華南，最新的電腦模式預測圖顯示，隨後的強烈東北季候風會「掃走」原有的暖濕氣團，該區氣溫將顯著下降，本港氣溫會在星期三顯著下降，星期四及星期五天氣相當清涼。但最低溫度能下探多少要視乎冷空氣向南擴展的路徑，集合預報系統對此仍有分歧。

根據9天天氣預報，本周三大致多雲，有一兩陣雨，初時能見度較低，氣溫顯著下降，新界晚上8時後跌至14至15度，本周四及五大致多雲，有幾陣雨。早上相當清涼，早上氣溫13度。本周六起大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫開始稍回升至20度，惟早上清涼。

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責任編輯：余思嵐

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