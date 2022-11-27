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【吳亦凡入獄】判監13年後驅逐出境　返加拿大有機會遭「化學去勢」？

娛樂 12:02 2022/11/27

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吳亦凡

現年32歲吳亦凡在上周五（11月25日）經北京市朝陽區法院宣判強姦罪及聚眾淫亂罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。

如今有說法指，加拿大籍的吳亦凡回當地後或面臨加國起訴，更甚者或要被「化學去勢」。

加拿大針對性犯罪的追朔期並沒時間限制，即是只要有受害者出面指控，經查後確認犯行屬實便進行審判，而加拿大在面對性犯罪者最為人所熟知的刑罰之一就是「化學去勢」。

【吳亦凡入獄】判監13年再被追稅6.56億元　都美竹發長文：正義雖遲但到

吳亦凡曾演監犯，想不到理實中也要坐牢。

「化學去勢」超折磨

所謂「化學去勢」不是真的割除生殖器官，是利用藥物在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達至抑制性衝動作用，大致是每3個月會需要接受一次注射，但同時有可能產生視覺及記憶力衰退的副作用。

另外，根據《每日郵報》報導，曾有接受「化學去勢」犯人受訪稱，打這種針後雖然腦內還是有性慾，但身體卻完全無法出現反應，這種狀態才是最令人受折磨。

不過這也不是濫用的刑罰，加拿大法律規定，法官沒實質權力可判處性侵犯去勢，犯人定要由多方評估，由專家學者認定犯人精神狀態不穩、缺乏自律性，滿足上述條件才會下達化學去勢的刑罰判決。而吳亦凡在內地服刑後出獄約45歲，之後即要接受驅逐遣返。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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