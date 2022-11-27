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【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞

娛樂 12:32 2022/11/27

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姚武麟一臉傷感送別愛妻。

一代粵語片女星嘉玲日前於於睡夢中離世，其家人於周六（11月26日）為她舉行告別式。除長子黃栢文和契女郭秀雲等來送別外，當中嘉玲夫婿姚武麟傷感送別愛妻。

姚武麟跟嘉玲相依相伴59年，出身豪門的他曾擔任則師，雖然家境富裕，不過他卻喜愛嘉玲為人夠簡單兼樸實。

TVB派員到當地報道嘉玲喪禮，早上進行誦經儀式時，仍未見嘉玲夫婿姚武麟踪影，細女解釋稱：「我叫他不用那麼早到，休息一下先，因為他每晚都睡不好，他非常傷心。」

【嘉玲離世】長子黃栢文赴泰為亡母奔喪　 強調不是想利用媽媽作曝光

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黃栢文哽咽

至於嘉玲長子黃栢文致詞時哽咽，難掩不捨，當中他說道：「最後我想跟媽媽說，在那麼短暫的人生，有幸跟你結為母子，如果有來生的話，我毫不猶豫，期望跟你再做一次母子。」

而嘉玲的夫婿姚武麟神情哀傷現身於另一禮堂，其後他在家人攙扶下離開，只見姚武麟不良於行，坐於輪椅的他遙望送別愛妻。

嘉玲與丈夫姚武麟同齡，姚武麟為泰國華僑，年輕時任職則師的他代表公司來港找嘉玲拍廣告，兩人因而邂逅。

當時嘉玲正跟謝賢拍拖，由於二人對結婚想法有分歧，加上姚武麟熱烈追求，嘉玲亦被對方的善良所打動，最終接受姚武麟。

嘉玲跟姚武麟於1963年結婚。（影片截圖）

豪門大家族

1963年，嘉玲跟姚武麟結婚，婚後她繼續拍戲，直至3年後，姚武麟要返泰國接手家族生意，嘉玲亦隨即息影移居泰國，亦歸化泰籍改泰文名「Patsy Wongsanguan」，二人育有二女一子。

姚武麟生於豪門家族，而嘉玲夫婦居於曼谷郊外的豪宅，為姚武麟早年投資的地皮，嘉玲夫婦曾接受媒體家訪，佔地5萬呎的豪宅，面對全泰國最大的人工湖，可謂羨煞旁人。

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【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母

喜愛嘉玲純樸

姚家大宅除擁有8個大套房外，更設有戶外泳池及私人電影室，嘉玲曾經對媒體說，家中最多是洗手間，更分男女專用設計，而據知晚年時嘉玲於這大宅內養病，家人把房間改造為醫療室。

姚武麟跟嘉玲結婚59年，他曾接受媒體訪問表示，在他眼中嘉玲並非耀眼大明星，只是普通的女人，他不欲跟一個永遠是明星的人共度餘生，姚武麟喜愛嘉玲為人簡單和純樸。

對於說到相處之道，嘉玲曾謂忍讓是十分重要，當年在港生活時，二人跟父母同住，而姚武麟對老人家照顧有加，令她非常感動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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