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【將軍澳交通】議員籲擱置在康城旁填海　冀建隧道直駁港島東疏導交通

社會 12:16 2022/11/27

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（資料圖片）

將軍澳線南延線、將軍澳油塘隧道即將於12月2日開始進行公眾諮詢。議員張美雄提出數個重點，呼籲公眾留意並積極反映意見。

張美雄指，從立法會文件中，將軍澳線南延線長約3公里，初步走線如需以填海方式興建的話，有可能在康城對出填海的面積比想像中更多。惟文件中沒有提及以何等方式興建，而在預期挑戰一欄中，文件只談及「鐵路工程預期涉及海床建造鐵路隧道/海事工程」，這也可能是最近地區反應，令其有點「含糊其詞」。他又表示，大家也需關注將來純粹靠將軍澳線（即使信號系統提升）負荷能否應付137區龐大人口發展。他建議居民們集中在諮詢期間表達「擱置在康城旁填海，要求替代方案」及其他意見的聲音。

張美雄又稱，文件中披露將軍澳油塘隧道長約2公里，是將軍澳第三條公路隧道，初步走線由將軍澳市中心開始，採用隧道設計，連接油塘一帶。他指將油隧道與即將啟用的將藍隧道定位相似，樽頸位同樣在東隧附近，冀局方考慮更長遠方案，於137區延海底隧道直駁距離不遠的港島東，也可疏導將軍澳及東九龍的交通。

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記者：黃穎津

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