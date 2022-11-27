【培育新血】發展局已向建造業議會提供10億元資助　提供2.7萬個技術工友培訓名額

▲ （局長隨筆）

發展局局長甯漢豪今日（27日）在網誌撰文，指未來建造業的發展離不開人及先進建造技術的發展，需要為行業培育更多新血。今年已向建造業議會提供10億元資助，資助議會未來六年提供2.7萬個技術工友培訓名額。

甯漢豪網誌表示，建造業議會在局方支持下，啟動一項大型香港建造業推廣計劃，該計劃以「看『建』未來 『築』及生活」。「看『建』未來」為主題，她認為前者指的不止是建造業建造香港的未來，也是指要讓香港市民，特別是年輕人，看見建造業的未來；而後者則代表要向公眾介紹，建造業不只為從業員提供工作機會，造地建屋及很多設施都與市民生活息息相關。

她亦也引述發展局常任秘書長（工務）劉俊傑的說法，說明現時政府如何提升建造業整體生產力，包括政府今年已向建造業議會提供10億元資助，資助議會未來六年提供2.7萬個技術工友培訓名額，也會聯合業界加強推廣，希望給予市民有「工地是很先進的」的新印象。

她提到多個建造業生力軍的故事，其中在香港專業教育學院畢業的蘇建華指，傳統的建造業給人的印象是「擔擔抬抬」的粗活，但科技發展不但為年輕人提供入行的機會，還提供良好的工作環境。他現時已於一間測量公司任職BIM技術員，大部分時間都在辦公室工作，今年更在被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」中「數碼化建設」項目奪得優異獎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐