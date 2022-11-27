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【國歌風波】楊潤雄：無證據顯示播錯國歌存政治動機　欖球運動員國民身份認同無問題

社會 13:57 2022/11/27

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（資料圖片）

近期文化體育連番出現事故，早於七欖南韓站誤播《願榮光歸香港》前，香港欖球隊對戰葡萄牙時播奏中國國歌，及精華直播片段小題誤寫為「香港國歌──《願榮光歸香港》、港隊標誌變斯里蘭卡奧委會。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）表示，現時並無證據顯示事件背後有任何政治動機，估計有機會只是個人錯誤，不過重申調查尚未完成，重申事態嚴重，需要嚴肅處理，不會隨便定論是否個別事件。

楊潤雄在電視台一個節目指，正如政務司司長陳國基說，根據我們手上現時有的資料，亞洲欖球總會亦曾經來港親自見面，亦親自解釋了，向特區政府和全港市民作出一個道歉，在現時我們手上資料，的確無證據證明背後可能有一些政治動機存在，但是大家都知道調查未完全完成，警方仍就有關事件繼續進行部分調查，所以似乎是背後可能純粹一個個人錯誤。而局方透過欖總了解整件事、欖總提交報告，亦跟進了之後準備功夫，包括與港協暨奧委會一起提出指引，暫時會密切留意事件發展及跟進警方調查，局方調查工作是停下來了。

他又稱，經過以上事件發生後，透過港協暨奧委會都有要求不同體育總會回看過去一段時間一些比賽，如轉播有沒問題出現，目前為止還未收到有問題出現報告，但是我們對這些事情嚴肅處理，因為牽涉國家一個象徵或是一個代表，我們國旗或區旗是需要受到別人尊重，我們亦有責任維護尊嚴。

他又補充指，不應只針對運動員，強調連串事件見不到運動員的國民身份認同出問題，而港協暨奧委會已公布播放國歌和升掛區旗指引，避免運動員在現場不知所措、不懂反應，但很難安排人手全天候監察所有港隊參與的賽事。
 

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記者：余思嵐

 

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